https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473418.html

Pfizer поставила в Польшу вдвое меньше вакцин, чем планировалось

Pfizer поставила в Польшу вдвое меньше вакцин, чем планировалось

Польша получила в понедельник вдвое меньше запланированного количества вакцин производства Pfizer, заявил глава канцелярии премьер-министра, уполномоченный... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:23

2021-01-18T11:23

2021-01-18T11:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

pfizer, inc.

польша

в мире

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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Польша получила в понедельник вдвое меньше запланированного количества вакцин производства Pfizer, заявил глава канцелярии премьер-министра, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире радиостанции RMF FM.Ранее компании Pfizer и BioNTech сообщили о модернизации производства, которое временно приведет к сокращению объемов поставок вакцины с тем, чтобы после увеличить объем производства.Доставки вакцины Pfizer в Польшу осуществляются по понедельникам. Каждую неделю поставляется около 360 тысяч доз вакцины.Он предполагает, что количество доз вакцины вдвое меньше обычного. "Из количества коробок следует, что меньше минимум наполовину. Мы пересчитаем их в Агентстве материальных резервов, куда в настоящее время транспортируют вакцину", - сказал представитель правительства.При этом Дворчик заявил, что официальную информацию о сокращении объема поставок вакцины Польша получила от Pfizer лишь в воскресенье вечером."Вчера поздно вечером мы получили официальную информацию и уточненный график поставок от Pfizer", - сказал он.Представитель правительства пояснил, что меньше доз вакцины, чем планировалось, Польша будет получать до середины февраля, после чего количество будет увеличено.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/pfizer-1593423791.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., польша, в мире