https://ria.ru/20210118/ucheniya-1593502330.html

Лавров прокомментировал военные учения России и Китая

Лавров прокомментировал военные учения России и Китая

Военные учения России и Китая не направлены против Японии, они призваны обеспечить боеготовность авиации, защищающей границы РФ и КНР, заявил глава российского... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:21

2021-01-18T13:21

2021-01-18T13:21

есихидэ суга

сергей лавров

шос

москва

китай

япония

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Военные учения России и Китая не направлены против Японии, они призваны обеспечить боеготовность авиации, защищающей границы РФ и КНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Что касается наших отношений с Японией, мы считаем их очень добрыми. Всегда были дружеские связи, личные симпатии российского президента и его японских коллег, премьер-министров", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.Он выразил уверенность, что и с премьером Ёсихидэ Сугой у Москвы установятся личные контакты."Если же говорить о военной ситуации в регионе, да, мы с КНР занимаемся совместной работой, в том числе в виде военных учений. Российско-китайские учения - далеко не что-то принципиально новое - они проходили и в сухопутном варианте несколько раз, и в формате ШОС, и в двустороннем формате. Сейчас учения были по линии воздушно-космических сил. Они не направлены против Японии, они просто призваны обеспечить боеготовность авиации, которая обеспечивает безопасность границ РФ и Китайской Народной Республики", - отметил министр.

https://ria.ru/20201219/britaniya-1590055573.html

москва

китай

япония

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есихидэ суга, сергей лавров, шос, москва, китай, япония, в мире