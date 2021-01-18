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Лавров прокомментировал военные учения России и Китая
Лавров прокомментировал военные учения России и Китая
Военные учения России и Китая не направлены против Японии, они призваны обеспечить боеготовность авиации, защищающей границы РФ и КНР, заявил глава российского... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:21
2021-01-18T13:21
есихидэ суга
сергей лавров
шос
москва
китай
япония
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Военные учения России и Китая не направлены против Японии, они призваны обеспечить боеготовность авиации, защищающей границы РФ и КНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Что касается наших отношений с Японией, мы считаем их очень добрыми. Всегда были дружеские связи, личные симпатии российского президента и его японских коллег, премьер-министров", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.Он выразил уверенность, что и с премьером Ёсихидэ Сугой у Москвы установятся личные контакты."Если же говорить о военной ситуации в регионе, да, мы с КНР занимаемся совместной работой, в том числе в виде военных учений. Российско-китайские учения - далеко не что-то принципиально новое - они проходили и в сухопутном варианте несколько раз, и в формате ШОС, и в двустороннем формате. Сейчас учения были по линии воздушно-космических сил. Они не направлены против Японии, они просто призваны обеспечить боеготовность авиации, которая обеспечивает безопасность границ РФ и Китайской Народной Республики", - отметил министр.
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есихидэ суга, сергей лавров, шос, москва, китай, япония, в мире

Лавров прокомментировал военные учения России и Китая

13:21 18.01.2021
 
© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Военные учения России и Китая не направлены против Японии, они призваны обеспечить боеготовность авиации, защищающей границы РФ и КНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Что касается наших отношений с Японией, мы считаем их очень добрыми. Всегда были дружеские связи, личные симпатии российского президента и его японских коллег, премьер-министров", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.
Он выразил уверенность, что и с премьером Ёсихидэ Сугой у Москвы установятся личные контакты.
"Если же говорить о военной ситуации в регионе, да, мы с КНР занимаемся совместной работой, в том числе в виде военных учений. Российско-китайские учения - далеко не что-то принципиально новое - они проходили и в сухопутном варианте несколько раз, и в формате ШОС, и в двустороннем формате. Сейчас учения были по линии воздушно-космических сил. Они не направлены против Японии, они просто призваны обеспечить боеготовность авиации, которая обеспечивает безопасность границ РФ и Китайской Народной Республики", - отметил министр.
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