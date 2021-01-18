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Распространение коронавируса
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В Турции учтут вакцинацию от COVID-19 при сертификации туробъектов
В Турции учтут вакцинацию от COVID-19 при сертификации туробъектов
Турция рассчитывает снизить до минимума число случаев коронавируса до начала турсезона, вакцинация будет учитываться при сертификации туристических объектов,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:41
2021-01-18T16:14
мевлют чавушоглу
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Турция рассчитывает снизить до минимума число случаев коронавируса до начала турсезона, вакцинация будет учитываться при сертификации туристических объектов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.В воскресенье, по данным минздрава Турции, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки составило 6436, из них 803 больных, это наименьший показатель с начала июня.В четверг в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac, кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Вакцину уже получили около 700 тысяч медработников. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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мевлют чавушоглу, коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции учтут вакцинацию от COVID-19 при сертификации туробъектов

15:41 18.01.2021 (обновлено: 16:14 18.01.2021)
 
© SenkayaПанорамный вид на город Урла в турецкой провинции Измир
Панорамный вид на город Урла в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Senkaya
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Турция рассчитывает снизить до минимума число случаев коронавируса до начала турсезона, вакцинация будет учитываться при сертификации туристических объектов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы расширим требования к сертификации туристических объектов с учетом вакцинации. До начала турсезона мы надеемся до минимума снизить случаи коронавируса, чтобы туристическая сфера работала во время сезона", - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с немецким коллегой Хайко Маасом.

В воскресенье, по данным минздрава Турции, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки составило 6436, из них 803 больных, это наименьший показатель с начала июня.
В четверг в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac, кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Вакцину уже получили около 700 тысяч медработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаМевлют ЧавушоглуКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
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