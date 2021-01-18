В Турции учтут вакцинацию от COVID-19 при сертификации туробъектов
15:41 18.01.2021 (обновлено: 16:14 18.01.2021)
АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Турция рассчитывает снизить до минимума число случаев коронавируса до начала турсезона, вакцинация будет учитываться при сертификации туристических объектов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Мы расширим требования к сертификации туристических объектов с учетом вакцинации. До начала турсезона мы надеемся до минимума снизить случаи коронавируса, чтобы туристическая сфера работала во время сезона", - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с немецким коллегой Хайко Маасом.
В воскресенье, по данным минздрава Турции, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки составило 6436, из них 803 больных, это наименьший показатель с начала июня.
В четверг в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac, кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Вакцину уже получили около 700 тысяч медработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.