https://ria.ru/20210118/termitniki-1593595565.html

Математики нашли закон построения термитников

Математики нашли закон построения термитников

Американские и французские ученые разработали математическую модель, объясняющую сложную архитектуру жилищ термитов и способы их постройки. Результаты... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T23:00

2021-01-18T23:00

2021-01-18T23:18

наука

биология

математика

гарвардский университет

насекомые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593514098_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_04a4814e6eeba4a70c0eb539a05270bb.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американские и французские ученые разработали математическую модель, объясняющую сложную архитектуру жилищ термитов и способы их постройки. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Термитники — одни из самых сложных архитектурных сооружений, построенных группой животных без какого-либо плана и возникающие в результате самоорганизованных строительных действий тысяч крошечных слепых существ.Исследователи из Гарвардского университета под руководством Александра Хейде (Alexander Heyde) вместе с коллегами из Тулузского университета Поля Сабатье раскопали две подземные колонии африканских термитов Apicotermes lamani, изучили внутреннее строение методом компьютерной томографии и визуализировали их структуру. Также авторы количественно оценили архитектурные пропорции и параметры элементов построек. Оказалось, что термитники имеют определенные повторяющиеся архитектурные "решения", обеспечивающие эффективный доступ, вентиляцию и охлаждение гнезд насекомых.Трехмерные компьютерные реконструкции демонстрируют красивые винтовые лестницы и утонченную гармонию архитектуры гнезд, в которых равномерно расположенные этажи, ограничивающие камеры, соединены линейными и спиральными пандусами.Авторы выяснили, что в основе построек лежит четкая биотектоническая схема, которую можно описать математическими уравнениями пространственно-временной эволюции, связывающими физические свойства окружающей среды с коллективным поведением насекомых-строителей, использующих четкие строительные правила.Кроме того, важную роль в самоорганизации процесса строительства, по мнению исследователей, играют выделяемые термитами феромоны, которые служат индикаторами предыдущей активности и дают сигналы для последующих действий.На основе полевых наблюдений авторы разработали математическую модель строительства термитника, главными параметрами которой выступают: изменение количества рабочих термитов, плотность строительного материала и концентрация феромонов.Результаты моделирования показали, что в процессе строительства жилища термиты спонтанно воспроизводят постоянный вертикальный шаг этажей и горизонтальный шаг пандусов. Авторы считают, что самоорганизованная архитектура возникает как результат обратной связи между индивидуальным поведением термитов и изменяющейся структурой гнезда в период строительства. Подобные многомасштабные процессы, связывающие физику и социальное поведение, по мнению ученых, можно использовать в таких областях, как групповая робототехника — новом подходе к координации действий систем роботов, имитирующих коллективное поведение.

https://ria.ru/20210115/arkheologiya-1593182735.html

https://ria.ru/20210114/galapagosy-1593031128.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, математика, гарвардский университет, насекомые