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https://ria.ru/20210118/termitniki-1593595565.html
Математики нашли закон построения термитников
Математики нашли закон построения термитников
Американские и французские ученые разработали математическую модель, объясняющую сложную архитектуру жилищ термитов и способы их постройки. Результаты... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T23:00
2021-01-18T23:18
наука
биология
математика
гарвардский университет
насекомые
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американские и французские ученые разработали математическую модель, объясняющую сложную архитектуру жилищ термитов и способы их постройки. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Термитники — одни из самых сложных архитектурных сооружений, построенных группой животных без какого-либо плана и возникающие в результате самоорганизованных строительных действий тысяч крошечных слепых существ.Исследователи из Гарвардского университета под руководством Александра Хейде (Alexander Heyde) вместе с коллегами из Тулузского университета Поля Сабатье раскопали две подземные колонии африканских термитов Apicotermes lamani, изучили внутреннее строение методом компьютерной томографии и визуализировали их структуру. Также авторы количественно оценили архитектурные пропорции и параметры элементов построек. Оказалось, что термитники имеют определенные повторяющиеся архитектурные "решения", обеспечивающие эффективный доступ, вентиляцию и охлаждение гнезд насекомых.Трехмерные компьютерные реконструкции демонстрируют красивые винтовые лестницы и утонченную гармонию архитектуры гнезд, в которых равномерно расположенные этажи, ограничивающие камеры, соединены линейными и спиральными пандусами.Авторы выяснили, что в основе построек лежит четкая биотектоническая схема, которую можно описать математическими уравнениями пространственно-временной эволюции, связывающими физические свойства окружающей среды с коллективным поведением насекомых-строителей, использующих четкие строительные правила.Кроме того, важную роль в самоорганизации процесса строительства, по мнению исследователей, играют выделяемые термитами феромоны, которые служат индикаторами предыдущей активности и дают сигналы для последующих действий.На основе полевых наблюдений авторы разработали математическую модель строительства термитника, главными параметрами которой выступают: изменение количества рабочих термитов, плотность строительного материала и концентрация феромонов.Результаты моделирования показали, что в процессе строительства жилища термиты спонтанно воспроизводят постоянный вертикальный шаг этажей и горизонтальный шаг пандусов. Авторы считают, что самоорганизованная архитектура возникает как результат обратной связи между индивидуальным поведением термитов и изменяющейся структурой гнезда в период строительства. Подобные многомасштабные процессы, связывающие физику и социальное поведение, по мнению ученых, можно использовать в таких областях, как групповая робототехника — новом подходе к координации действий систем роботов, имитирующих коллективное поведение.
https://ria.ru/20210115/arkheologiya-1593182735.html
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биология, математика, гарвардский университет, насекомые

Математики нашли закон построения термитников

23:00 18.01.2021 (обновлено: 23:18 18.01.2021)
 
© Guy Theraulaz/CNRS, CRCA, CBI, ToulouseГнезда африканских термитов Apicotermes lamani - сооружения из глины, напоминающие по форме керамические изделия
Гнезда африканских термитов Apicotermes lamani - сооружения из глины, напоминающие по форме керамические изделия - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Guy Theraulaz/CNRS, CRCA, CBI, Toulouse
Гнезда африканских термитов Apicotermes lamani - сооружения из глины, напоминающие по форме керамические изделия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американские и французские ученые разработали математическую модель, объясняющую сложную архитектуру жилищ термитов и способы их постройки. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Термитники — одни из самых сложных архитектурных сооружений, построенных группой животных без какого-либо плана и возникающие в результате самоорганизованных строительных действий тысяч крошечных слепых существ.
Исследователи из Гарвардского университета под руководством Александра Хейде (Alexander Heyde) вместе с коллегами из Тулузского университета Поля Сабатье раскопали две подземные колонии африканских термитов Apicotermes lamani, изучили внутреннее строение методом компьютерной томографии и визуализировали их структуру. Также авторы количественно оценили архитектурные пропорции и параметры элементов построек.
Оказалось, что термитники имеют определенные повторяющиеся архитектурные "решения", обеспечивающие эффективный доступ, вентиляцию и охлаждение гнезд насекомых.
Трехмерные компьютерные реконструкции демонстрируют красивые винтовые лестницы и утонченную гармонию архитектуры гнезд, в которых равномерно расположенные этажи, ограничивающие камеры, соединены линейными и спиральными пандусами.
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Авторы выяснили, что в основе построек лежит четкая биотектоническая схема, которую можно описать математическими уравнениями пространственно-временной эволюции, связывающими физические свойства окружающей среды с коллективным поведением насекомых-строителей, использующих четкие строительные правила.
Кроме того, важную роль в самоорганизации процесса строительства, по мнению исследователей, играют выделяемые термитами феромоны, которые служат индикаторами предыдущей активности и дают сигналы для последующих действий.
На основе полевых наблюдений авторы разработали математическую модель строительства термитника, главными параметрами которой выступают: изменение количества рабочих термитов, плотность строительного материала и концентрация феромонов.
Результаты моделирования показали, что в процессе строительства жилища термиты спонтанно воспроизводят постоянный вертикальный шаг этажей и горизонтальный шаг пандусов.
Авторы считают, что самоорганизованная архитектура возникает как результат обратной связи между индивидуальным поведением термитов и изменяющейся структурой гнезда в период строительства. Подобные многомасштабные процессы, связывающие физику и социальное поведение, по мнению ученых, можно использовать в таких областях, как групповая робототехника — новом подходе к координации действий систем роботов, имитирующих коллективное поведение.
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НаукабиологияматематикаГарвардский университетнасекомые
 
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