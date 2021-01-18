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ОП предсказала усиление давления американских властей и СМИ на Telegram
ОП предсказала усиление давления американских властей и СМИ на Telegram
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предсказывает усиление давления американских властей и медиа на мессенджер... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:35
2021-01-18T16:35
александр малькевич
telegram (приложение)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
apple
павел дуров
технологии
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предсказывает усиление давления американских властей и медиа на мессенджер Telegram и его создателя Павла Дурова, выход он видит в разработке на территории России собственной мобильной операционной системы.В понедельник издание Washington Post написало, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный интернет") подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений. Газета сообщает, что НКО выступила за удаление из соцсетей контента с экстремистским, по мнению ее участников, содержанием. Организация полагает, что Telegram продемонстрировал неспособность пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии и распространял сообщения неонацистского и расистского характера.Малькевич заявил РИА Новости, что не ждет для мессенджера "ничего хорошего". "Более того, смотрите как грамотно они ведут эту черную пиар-кампанию. Это ведь не решение корпорации Apple пока что, это заход через НКО. Но не просто НКО, а НКО, которая борется за безопасный интернет. Это же общественность, американское гражданское общество просит ввести такую цензуру", - рассказал собеседник агентства.Давление на Дурова, по мнению члена ОП, будет только расти. "С учетом огромного количества пользователей ... это требует более длительной подготовительной работы. Первый шаг уже сделан. Дальше будут подсоединяться другие общественные организации, обязательно подключатся американские СМИ. Я предвкушаю серию разоблачительных материалов, из которых мировая либеральная общественность узнает, что Павел Дуров - это проект Кремля, Telegram - это мессенджер ФСБ, и вообще русские хакеры готовятся через Telegram полностью разложить американское общество, которое нужно защитить", - предположил Малькевич.Выход, по словам общественника, состоит в законе о предустановке российского программного обеспечения на продающиеся в РФ телефоны. "Мы должны задуматься и о собственной мобильной операционной системе, которая была бы совместима с популярными девайсами", - добавил Малькевич.В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В конце марта 2020 года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года, а в декабре подписан закон о переносе срока на 1 апреля 2021 года. В начале января сообщалось, что правительство РФ утвердило перечень программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля. Туда вошли продукты "Яндекса", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуг и платежная система "Мир". В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск", НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим".
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/solovev-1593538973.html
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александр малькевич, telegram (приложение), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), apple, павел дуров, технологии, общество

ОП предсказала усиление давления американских властей и СМИ на Telegram

16:35 18.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предсказывает усиление давления американских властей и медиа на мессенджер Telegram и его создателя Павла Дурова, выход он видит в разработке на территории России собственной мобильной операционной системы.
В понедельник издание Washington Post написало, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный интернет") подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений. Газета сообщает, что НКО выступила за удаление из соцсетей контента с экстремистским, по мнению ее участников, содержанием. Организация полагает, что Telegram продемонстрировал неспособность пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии и распространял сообщения неонацистского и расистского характера.
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Малькевич заявил РИА Новости, что не ждет для мессенджера "ничего хорошего". "Более того, смотрите как грамотно они ведут эту черную пиар-кампанию. Это ведь не решение корпорации Apple пока что, это заход через НКО. Но не просто НКО, а НКО, которая борется за безопасный интернет. Это же общественность, американское гражданское общество просит ввести такую цензуру", - рассказал собеседник агентства.
Давление на Дурова, по мнению члена ОП, будет только расти. "С учетом огромного количества пользователей ... это требует более длительной подготовительной работы. Первый шаг уже сделан. Дальше будут подсоединяться другие общественные организации, обязательно подключатся американские СМИ. Я предвкушаю серию разоблачительных материалов, из которых мировая либеральная общественность узнает, что Павел Дуров - это проект Кремля, Telegram - это мессенджер ФСБ, и вообще русские хакеры готовятся через Telegram полностью разложить американское общество, которое нужно защитить", - предположил Малькевич.
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Выход, по словам общественника, состоит в законе о предустановке российского программного обеспечения на продающиеся в РФ телефоны. "Мы должны задуматься и о собственной мобильной операционной системе, которая была бы совместима с популярными девайсами", - добавил Малькевич.
В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В конце марта 2020 года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года, а в декабре подписан закон о переносе срока на 1 апреля 2021 года. В начале января сообщалось, что правительство РФ утвердило перечень программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля. Туда вошли продукты "Яндекса", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуг и платежная система "Мир". В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск", НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим".
 
Александр МалькевичTelegram (приложение)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)AppleПавел ДуровТехнологииОбщество
 
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