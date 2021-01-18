https://ria.ru/20210118/sudostroenie-1593483708.html

Китай сохранил лидерство в мире по судостроению

Китай сохранил лидерство в мире по судостроению

В 2020 году судостроение Китая отметилось ростом производства и сохранило лидирующие позиции в мире по тоннажу завершенных судов, а также объему новых и... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:05

2021-01-18T12:05

2021-01-18T12:05

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году судостроение Китая отметилось ростом производства и сохранило лидирующие позиции в мире по тоннажу завершенных судов, а также объему новых и имеющихся заказов, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.По данным министерства, в прошлом году тоннаж построенных Китаем судов увеличился на 4,9% в годовом исчислении и достиг 38,53 миллиона дедвейт-тонн, что составляет 43,1% от общего тоннажа судов, построенных в мире.Объем новых заказов сократился на 0,5% в годовом исчислении, составив 28,93 миллиона дедвейт-тонн, или 48,8% от совокупного показателя глобального рынка.Объем имеющихся заказов уменьшился на 12,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 71,11 миллиона дедвейт-тонн, или 44,7% от глобального рыночного показателя.В 2020 году 5 судостроительных компаний Китая оказались в первой мировой десятке по тоннажу завершенных судов, 6 попали в мировой топ-10 по объему новых заказов.

https://ria.ru/20210118/igry-1593476910.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай