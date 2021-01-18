https://ria.ru/20210118/sudostroenie-1593483708.html
Китай сохранил лидерство в мире по судостроению
Китай сохранил лидерство в мире по судостроению
В 2020 году судостроение Китая отметилось ростом производства и сохранило лидирующие позиции в мире по тоннажу завершенных судов, а также объему новых и... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:05
2021-01-18T12:05
2021-01-18T12:05
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593482103_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e91455cc52589e963c8ad7e393590cb2.jpg
МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году судостроение Китая отметилось ростом производства и сохранило лидирующие позиции в мире по тоннажу завершенных судов, а также объему новых и имеющихся заказов, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.По данным министерства, в прошлом году тоннаж построенных Китаем судов увеличился на 4,9% в годовом исчислении и достиг 38,53 миллиона дедвейт-тонн, что составляет 43,1% от общего тоннажа судов, построенных в мире.Объем новых заказов сократился на 0,5% в годовом исчислении, составив 28,93 миллиона дедвейт-тонн, или 48,8% от совокупного показателя глобального рынка.Объем имеющихся заказов уменьшился на 12,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 71,11 миллиона дедвейт-тонн, или 44,7% от глобального рыночного показателя.В 2020 году 5 судостроительных компаний Китая оказались в первой мировой десятке по тоннажу завершенных судов, 6 попали в мировой топ-10 по объему новых заказов.
https://ria.ru/20210118/igry-1593476910.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593482103_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0bb9994568f2111b2ae539baaa9125f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В 2020 году судостроение Китая
отметилось ростом производства и сохранило лидирующие позиции в мире по тоннажу завершенных судов, а также объему новых и имеющихся заказов, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.
По данным министерства, в прошлом году тоннаж построенных Китаем судов увеличился на 4,9% в годовом исчислении и достиг 38,53 миллиона дедвейт-тонн, что составляет 43,1% от общего тоннажа судов, построенных в мире.
Объем новых заказов сократился на 0,5% в годовом исчислении, составив 28,93 миллиона дедвейт-тонн, или 48,8% от совокупного показателя глобального рынка.
Объем имеющихся заказов уменьшился на 12,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 71,11 миллиона дедвейт-тонн, или 44,7% от глобального рыночного показателя.
В 2020 году 5 судостроительных компаний Китая оказались в первой мировой десятке по тоннажу завершенных судов, 6 попали в мировой топ-10 по объему новых заказов.