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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210118/sudostroenie-1593483708.html
Китай сохранил лидерство в мире по судостроению
Китай сохранил лидерство в мире по судостроению
В 2020 году судостроение Китая отметилось ростом производства и сохранило лидирующие позиции в мире по тоннажу завершенных судов, а также объему новых и... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:05
2021-01-18T12:05
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году судостроение Китая отметилось ростом производства и сохранило лидирующие позиции в мире по тоннажу завершенных судов, а также объему новых и имеющихся заказов, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.По данным министерства, в прошлом году тоннаж построенных Китаем судов увеличился на 4,9% в годовом исчислении и достиг 38,53 миллиона дедвейт-тонн, что составляет 43,1% от общего тоннажа судов, построенных в мире.Объем новых заказов сократился на 0,5% в годовом исчислении, составив 28,93 миллиона дедвейт-тонн, или 48,8% от совокупного показателя глобального рынка.Объем имеющихся заказов уменьшился на 12,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 71,11 миллиона дедвейт-тонн, или 44,7% от глобального рыночного показателя.В 2020 году 5 судостроительных компаний Китая оказались в первой мировой десятке по тоннажу завершенных судов, 6 попали в мировой топ-10 по объему новых заказов.
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китай

Китай сохранил лидерство в мире по судостроению

12:05 18.01.2021
 
© AFP 2020 / STRСотрудник верфи в Наньтуне
Сотрудник верфи в Наньтуне - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AFP 2020 / STR
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МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году судостроение Китая отметилось ростом производства и сохранило лидирующие позиции в мире по тоннажу завершенных судов, а также объему новых и имеющихся заказов, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.
По данным министерства, в прошлом году тоннаж построенных Китаем судов увеличился на 4,9% в годовом исчислении и достиг 38,53 миллиона дедвейт-тонн, что составляет 43,1% от общего тоннажа судов, построенных в мире.
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Объем новых заказов сократился на 0,5% в годовом исчислении, составив 28,93 миллиона дедвейт-тонн, или 48,8% от совокупного показателя глобального рынка.
Объем имеющихся заказов уменьшился на 12,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 71,11 миллиона дедвейт-тонн, или 44,7% от глобального рыночного показателя.
В 2020 году 5 судостроительных компаний Китая оказались в первой мировой десятке по тоннажу завершенных судов, 6 попали в мировой топ-10 по объему новых заказов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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