https://ria.ru/20210118/sud-1593463021.html

В Кировской области будут судить мать погибших при пожаре четырех детей

В Кировской области будут судить мать погибших при пожаре четырех детей

Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение в отношении матери четверых детей, погибших при пожаре в деревне, пока ее не было дома, женщина РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:33

2021-01-18T10:33

2021-01-18T10:33

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение в отношении матери четверых детей, погибших при пожаре в деревне, пока ее не было дома, женщина предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что 30 октября 2020 года четверо детей, которым было от восьми месяцев до четырех лет, погибли при пожаре в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. В момент пожара они находились в доме одни, их мать в состоянии алкогольного опьянения была у подруги. Женщину арестовали.Ранее сообщалось, что прокуратурой региона выявлены факты несвоевременной организации профилактической работы с семьей, игнорирования случаев проживания детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, отсутствия должного взаимодействия между субъектами системы профилактики, координирующей роли комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела социальной работы. Прокурор Кировской области внёс представления начальнику регионального управления МВД, министру социального развития области и главе администрации Юрьянского муниципального района.

https://ria.ru/20210118/psikhbolnitsa-1593458979.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, происшествия