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В Кировской области будут судить мать погибших при пожаре четырех детей
В Кировской области будут судить мать погибших при пожаре четырех детей
Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение в отношении матери четверых детей, погибших при пожаре в деревне, пока ее не было дома, женщина РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:33
2021-01-18T10:33
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение в отношении матери четверых детей, погибших при пожаре в деревне, пока ее не было дома, женщина предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что 30 октября 2020 года четверо детей, которым было от восьми месяцев до четырех лет, погибли при пожаре в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. В момент пожара они находились в доме одни, их мать в состоянии алкогольного опьянения была у подруги. Женщину арестовали.Ранее сообщалось, что прокуратурой региона выявлены факты несвоевременной организации профилактической работы с семьей, игнорирования случаев проживания детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, отсутствия должного взаимодействия между субъектами системы профилактики, координирующей роли комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела социальной работы. Прокурор Кировской области внёс представления начальнику регионального управления МВД, министру социального развития области и главе администрации Юрьянского муниципального района.
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кировская область, происшествия

В Кировской области будут судить мать погибших при пожаре четырех детей

10:33 18.01.2021
 
© Фото : СК РФНа месте пожара в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области
На месте пожара в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение в отношении матери четверых детей, погибших при пожаре в деревне, пока ее не было дома, женщина предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что 30 октября 2020 года четверо детей, которым было от восьми месяцев до четырех лет, погибли при пожаре в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. В момент пожара они находились в доме одни, их мать в состоянии алкогольного опьянения была у подруги. Женщину арестовали.
"Прокуратура Юрьянского района Кировской области утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Уголовное дело после вручения прокурором обвиняемой обвинительного заключения будет направлено в Юрьянский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прокуратурой региона выявлены факты несвоевременной организации профилактической работы с семьей, игнорирования случаев проживания детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, отсутствия должного взаимодействия между субъектами системы профилактики, координирующей роли комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела социальной работы. Прокурор Кировской области внёс представления начальнику регионального управления МВД, министру социального развития области и главе администрации Юрьянского муниципального района.
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