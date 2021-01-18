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Агония большого спорта
Агония большого спорта
Скорее всего, уже сегодня будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею, который должен состояться с 21 мая по 6 июня. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:00
2021-01-18T10:39
iihf
рене фазель
мок
skoda
хайко маас
москва
минск
белоруссия
олимпийские игры
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Скорее всего, уже сегодня будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею, который должен состояться с 21 мая по 6 июня.Шансы, что Минск (совместно с Ригой) сохранит за собой статус хозяина мероприятия, близки к нулю. Как заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, для этого "должно произойти чудо".Он не скрывает, что на федерацию оказывается "политическое давление" со всех сторон.Давят европейские государства, особенно Северная Европа и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что это "не вопрос политического расчета, а вопрос отношения" для тех, кто "серьезно относится к солидарности с Белоруссией".Давят спонсоры. В субботу о намерении отказаться от поддержки турнира, если его матчи будут проходить в Минске, заявили два бренда — Skoda Auto и Nivea Men. У обеих компаний за спиной многолетняя история сотрудничества с IIHF: более десятилетия у косметической корпорации и почти три — у автомобильного гиганта.По словам Фазеля, компании тоже не от хорошей жизни пошли на этот шаг, поскольку столкнулись с угрозой бойкота своей продукции, если останутся спонсорами мероприятия, проходящего в Белоруссии.При этом никакой радости из-за практически неизбежного наказания "авторитарного режима" сам глава IIHF, очевидно, не испытывает. В его словах звучат скорее безнадежность и огромная усталость. И дело даже не в том, что смена площадки для чемпионата повлечет за собой массу организационных сложностей и дополнительных расходов для федерации. Дания уже высказала готовность провести матчи чемпионата у себя. Еще одним запасным вариантом является Словакия.Главная проблема в том, что большой спорт — как влиятельная глобальная система и серьезный бизнес — рассыпается и на глазах прекращает свое существование, и кому, как не высокопоставленным спортивным функционерам, осознавать весьма печальные в связи с этим перспективы.Маркером того, насколько далеко зашел данный процесс, может служить царящее вокруг темы информационное равнодушие. Новости о сложной судьбе хоккейного чемпионата — традиционно популярнейшего спортивного мероприятия — даже не выходят за рамки спортивных разделов.Аналогичная ситуация, кстати, сложилась и вокруг выбора музыкального сопровождения вместо гимна страны для российских спортсменов на Олимпийские игры ближайших лет. Продолжающаяся тема наказания Москвы за многочисленные и разнообразные "преступления" в спортивной сфере, которая пару лет назад гремела на первых полосах мировых СМИ и вызывала по-настоящему болезненную реакцию в отечественном обществе, теперь едва замечается даже в России, а уж широким массам в остальном мире тем более все равно.Фактически текущие события в мировом спорте дают всем интересующимся наглядный урок по теме "Как пустить на ветер десятилетия работы за несколько считанных лет".Глобальная машина большого спорта за время существования сосредоточила в своих руках очень серьезные ресурсы и стала обладать немалым влиянием, в том числе политическим. В основе этого феномена лежала принципиальная инклюзивность и позиционирование себя над политикой. Безусловно, решающий вклад в подобное положение дел внесла холодная война, когда спорт стал важнейшим элементом диалога, взаимопринятия и одновременно конкуренции систем.Именно подчеркнутое положение над схваткой и политическими разногласиями любого рода давало спорту существенную долю независимости и в то же время рычаги давления на все стороны. Причем это положение продлилось еще некоторое время после того, как мировой спорт отошел Западу в качестве военного трофея — в виде контроля над его руководящими структурами — по результатам холодной войны.Во всяком случае, двенадцать лет назад МОК только небрежно отмахнулся от масштабной общественной кампании, развернутой против проведения Олимпиады в Пекине из-за китайской политики в Тибете. А бренды — спонсоры Игр совершенно не беспокоились по поводу опасности стать объектом потребительского бойкота.Однако стоило полномасштабно задействовать спорт в антироссийской политике, как спустя буквально пару-тройку лет он стал в любой бочке затычкой в борьбе с неугодными или неудобными для Запада странами. Сейчас под раздачу попала Белоруссия.Проблема в том, что с каждой подобной операцией их эффективность — и эффектность — падает, как и авторитет большого спорта в целом. Собственно, глубокое равнодушие, которое выказал мир по поводу переноса — из-за пандемии — токийской Олимпиады, и его не меньшее безразличие в связи с ее возможной полной отменой (хотя японские власти и полны стремления все-таки провести Игры) показывают, насколько упал уровень общественного интереса и сопереживания к мировому спорту как таковому. А следом за авторитетом, общественным вниманием и политическим влиянием всегда уходят деньги. Неудивительно, что спортивные топ-менеджеры демонстрируют все меньше энтузиазма по поводу собственных решений, которые они оказываются вынуждены принимать.
https://rsport.ria.ru/20210113/fazel-1592828066.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210116/khokkey-1593349101.html
https://rsport.ria.ru/20210110/khokkey-1592468014.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/khokkey-1592321824.html
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минск
белоруссия
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iihf, рене фазель, мок, skoda, хайко маас, москва, минск, белоруссия, олимпийские игры, авторы, мнение - авторы

Агония большого спорта

08:00 18.01.2021 (обновлено: 10:39 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевЛедовая арена нового спортивного комплекса "Минск-Арена"
Ледовая арена нового спортивного комплекса Минск-Арена - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Скорее всего, уже сегодня будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею, который должен состояться с 21 мая по 6 июня.
Шансы, что Минск (совместно с Ригой) сохранит за собой статус хозяина мероприятия, близки к нулю. Как заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, для этого "должно произойти чудо".
Он не скрывает, что на федерацию оказывается "политическое давление" со всех сторон.
Давят европейские государства, особенно Северная Европа и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что это "не вопрос политического расчета, а вопрос отношения" для тех, кто "серьезно относится к солидарности с Белоруссией".
Давят спонсоры. В субботу о намерении отказаться от поддержки турнира, если его матчи будут проходить в Минске, заявили два бренда — Skoda Auto и Nivea Men. У обеих компаний за спиной многолетняя история сотрудничества с IIHF: более десятилетия у косметической корпорации и почти три — у автомобильного гиганта.
Рене Фазель - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 10:52
Фазель о встрече с Лукашенко: в Минске я играл с огнем
По словам Фазеля, компании тоже не от хорошей жизни пошли на этот шаг, поскольку столкнулись с угрозой бойкота своей продукции, если останутся спонсорами мероприятия, проходящего в Белоруссии.
При этом никакой радости из-за практически неизбежного наказания "авторитарного режима" сам глава IIHF, очевидно, не испытывает. В его словах звучат скорее безнадежность и огромная усталость. И дело даже не в том, что смена площадки для чемпионата повлечет за собой массу организационных сложностей и дополнительных расходов для федерации. Дания уже высказала готовность провести матчи чемпионата у себя. Еще одним запасным вариантом является Словакия.
Главная проблема в том, что большой спорт — как влиятельная глобальная система и серьезный бизнес — рассыпается и на глазах прекращает свое существование, и кому, как не высокопоставленным спортивным функционерам, осознавать весьма печальные в связи с этим перспективы.
Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Матч Латвия - Белоруссия - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 19:18
Милонов жестко отреагировал на призывы перенести ЧМ по хоккею из Минска
Маркером того, насколько далеко зашел данный процесс, может служить царящее вокруг темы информационное равнодушие. Новости о сложной судьбе хоккейного чемпионата — традиционно популярнейшего спортивного мероприятия — даже не выходят за рамки спортивных разделов.
Аналогичная ситуация, кстати, сложилась и вокруг выбора музыкального сопровождения вместо гимна страны для российских спортсменов на Олимпийские игры ближайших лет. Продолжающаяся тема наказания Москвы за многочисленные и разнообразные "преступления" в спортивной сфере, которая пару лет назад гремела на первых полосах мировых СМИ и вызывала по-настоящему болезненную реакцию в отечественном обществе, теперь едва замечается даже в России, а уж широким массам в остальном мире тем более все равно.
Фактически текущие события в мировом спорте дают всем интересующимся наглядный урок по теме "Как пустить на ветер десятилетия работы за несколько считанных лет".
Глобальная машина большого спорта за время существования сосредоточила в своих руках очень серьезные ресурсы и стала обладать немалым влиянием, в том числе политическим. В основе этого феномена лежала принципиальная инклюзивность и позиционирование себя над политикой. Безусловно, решающий вклад в подобное положение дел внесла холодная война, когда спорт стал важнейшим элементом диалога, взаимопринятия и одновременно конкуренции систем.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 15:10
Тихановская заявила о возможном бойкоте чемпионата мира по хоккею
Именно подчеркнутое положение над схваткой и политическими разногласиями любого рода давало спорту существенную долю независимости и в то же время рычаги давления на все стороны. Причем это положение продлилось еще некоторое время после того, как мировой спорт отошел Западу в качестве военного трофея — в виде контроля над его руководящими структурами — по результатам холодной войны.
Во всяком случае, двенадцать лет назад МОК только небрежно отмахнулся от масштабной общественной кампании, развернутой против проведения Олимпиады в Пекине из-за китайской политики в Тибете. А бренды — спонсоры Игр совершенно не беспокоились по поводу опасности стать объектом потребительского бойкота.
Однако стоило полномасштабно задействовать спорт в антироссийской политике, как спустя буквально пару-тройку лет он стал в любой бочке затычкой в борьбе с неугодными или неудобными для Запада странами. Сейчас под раздачу попала Белоруссия.
Клюшки, шлемы и перчатки на льду - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 14:03
В Германии призвали лишить Минск права провести ЧМ по хоккею
Проблема в том, что с каждой подобной операцией их эффективность — и эффектность — падает, как и авторитет большого спорта в целом.
Собственно, глубокое равнодушие, которое выказал мир по поводу переноса — из-за пандемии — токийской Олимпиады, и его не меньшее безразличие в связи с ее возможной полной отменой (хотя японские власти и полны стремления все-таки провести Игры) показывают, насколько упал уровень общественного интереса и сопереживания к мировому спорту как таковому. А следом за авторитетом, общественным вниманием и политическим влиянием всегда уходят деньги. Неудивительно, что спортивные топ-менеджеры демонстрируют все меньше энтузиазма по поводу собственных решений, которые они оказываются вынуждены принимать.
 
IIHFРене ФазельМОКSkodaХайко МаасМоскваМинскБелоруссияОлимпийские игрыАвторыМнение - Авторы
 
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