https://ria.ru/20210118/sport-1593407353.html

Агония большого спорта

Агония большого спорта

Скорее всего, уже сегодня будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею, который должен состояться с 21 мая по 6 июня. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:00

2021-01-18T08:00

2021-01-18T10:39

iihf

рене фазель

мок

skoda

хайко маас

москва

минск

белоруссия

олимпийские игры

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Скорее всего, уже сегодня будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею, который должен состояться с 21 мая по 6 июня.Шансы, что Минск (совместно с Ригой) сохранит за собой статус хозяина мероприятия, близки к нулю. Как заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, для этого "должно произойти чудо".Он не скрывает, что на федерацию оказывается "политическое давление" со всех сторон.Давят европейские государства, особенно Северная Европа и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что это "не вопрос политического расчета, а вопрос отношения" для тех, кто "серьезно относится к солидарности с Белоруссией".Давят спонсоры. В субботу о намерении отказаться от поддержки турнира, если его матчи будут проходить в Минске, заявили два бренда — Skoda Auto и Nivea Men. У обеих компаний за спиной многолетняя история сотрудничества с IIHF: более десятилетия у косметической корпорации и почти три — у автомобильного гиганта.По словам Фазеля, компании тоже не от хорошей жизни пошли на этот шаг, поскольку столкнулись с угрозой бойкота своей продукции, если останутся спонсорами мероприятия, проходящего в Белоруссии.При этом никакой радости из-за практически неизбежного наказания "авторитарного режима" сам глава IIHF, очевидно, не испытывает. В его словах звучат скорее безнадежность и огромная усталость. И дело даже не в том, что смена площадки для чемпионата повлечет за собой массу организационных сложностей и дополнительных расходов для федерации. Дания уже высказала готовность провести матчи чемпионата у себя. Еще одним запасным вариантом является Словакия.Главная проблема в том, что большой спорт — как влиятельная глобальная система и серьезный бизнес — рассыпается и на глазах прекращает свое существование, и кому, как не высокопоставленным спортивным функционерам, осознавать весьма печальные в связи с этим перспективы.Маркером того, насколько далеко зашел данный процесс, может служить царящее вокруг темы информационное равнодушие. Новости о сложной судьбе хоккейного чемпионата — традиционно популярнейшего спортивного мероприятия — даже не выходят за рамки спортивных разделов.Аналогичная ситуация, кстати, сложилась и вокруг выбора музыкального сопровождения вместо гимна страны для российских спортсменов на Олимпийские игры ближайших лет. Продолжающаяся тема наказания Москвы за многочисленные и разнообразные "преступления" в спортивной сфере, которая пару лет назад гремела на первых полосах мировых СМИ и вызывала по-настоящему болезненную реакцию в отечественном обществе, теперь едва замечается даже в России, а уж широким массам в остальном мире тем более все равно.Фактически текущие события в мировом спорте дают всем интересующимся наглядный урок по теме "Как пустить на ветер десятилетия работы за несколько считанных лет".Глобальная машина большого спорта за время существования сосредоточила в своих руках очень серьезные ресурсы и стала обладать немалым влиянием, в том числе политическим. В основе этого феномена лежала принципиальная инклюзивность и позиционирование себя над политикой. Безусловно, решающий вклад в подобное положение дел внесла холодная война, когда спорт стал важнейшим элементом диалога, взаимопринятия и одновременно конкуренции систем.Именно подчеркнутое положение над схваткой и политическими разногласиями любого рода давало спорту существенную долю независимости и в то же время рычаги давления на все стороны. Причем это положение продлилось еще некоторое время после того, как мировой спорт отошел Западу в качестве военного трофея — в виде контроля над его руководящими структурами — по результатам холодной войны.Во всяком случае, двенадцать лет назад МОК только небрежно отмахнулся от масштабной общественной кампании, развернутой против проведения Олимпиады в Пекине из-за китайской политики в Тибете. А бренды — спонсоры Игр совершенно не беспокоились по поводу опасности стать объектом потребительского бойкота.Однако стоило полномасштабно задействовать спорт в антироссийской политике, как спустя буквально пару-тройку лет он стал в любой бочке затычкой в борьбе с неугодными или неудобными для Запада странами. Сейчас под раздачу попала Белоруссия.Проблема в том, что с каждой подобной операцией их эффективность — и эффектность — падает, как и авторитет большого спорта в целом. Собственно, глубокое равнодушие, которое выказал мир по поводу переноса — из-за пандемии — токийской Олимпиады, и его не меньшее безразличие в связи с ее возможной полной отменой (хотя японские власти и полны стремления все-таки провести Игры) показывают, насколько упал уровень общественного интереса и сопереживания к мировому спорту как таковому. А следом за авторитетом, общественным вниманием и политическим влиянием всегда уходят деньги. Неудивительно, что спортивные топ-менеджеры демонстрируют все меньше энтузиазма по поводу собственных решений, которые они оказываются вынуждены принимать.

https://rsport.ria.ru/20210113/fazel-1592828066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/khokkey-1593349101.html

https://rsport.ria.ru/20210110/khokkey-1592468014.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/khokkey-1592321824.html

москва

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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