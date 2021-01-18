https://ria.ru/20210118/sneg-1593550004.html

В Москве утилизировали более миллиона кубометров снега после снегопадов

В Москве утилизировали более миллиона кубометров снега после снегопадов

Более 1 миллиона кубометров снега вывезены на столичные снегосплавные пункты и утилизированы после двух сильных снегопадов, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:29

2021-01-18T16:29

2021-01-18T16:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003887_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_42416d7960a0d86e3d14b3342e037a63.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1 миллиона кубометров снега вывезены на столичные снегосплавные пункты и утилизированы после двух сильных снегопадов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.По его словам, в настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействованы около 65 тысяч рабочих и свыше 11 тысяч единиц спецтехники.Заместитель мэра пояснил, что в первую очередь были очищены от снега основные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в городе и проезд оперативных служб."Сейчас при необходимости проводится подметание проезжей части и тротуаров, активно ведется работа по ликвидации снежных куч, очистке парковочных мест, вывозу снега с дворовых территорий. Продолжается очистка кровель, выступающих элементов фасадов зданий, места проведения работ огорожены, просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограничительные ленты", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что собранный снег вывозят на снегосплавные пункты, которые открыты круглосуточно. Всего к работе в зимний период были подготовлены 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бой со снегом: коммунальные службы готовы Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников. 2021-01-18T16:29 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество