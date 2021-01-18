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В Москве утилизировали более миллиона кубометров снега после снегопадов
В Москве утилизировали более миллиона кубометров снега после снегопадов
Более 1 миллиона кубометров снега вывезены на столичные снегосплавные пункты и утилизированы после двух сильных снегопадов, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:29
2021-01-18T16:29
2021-01-18T16:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1 миллиона кубометров снега вывезены на столичные снегосплавные пункты и утилизированы после двух сильных снегопадов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.По его словам, в настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействованы около 65 тысяч рабочих и свыше 11 тысяч единиц спецтехники.Заместитель мэра пояснил, что в первую очередь были очищены от снега основные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в городе и проезд оперативных служб."Сейчас при необходимости проводится подметание проезжей части и тротуаров, активно ведется работа по ликвидации снежных куч, очистке парковочных мест, вывозу снега с дворовых территорий. Продолжается очистка кровель, выступающих элементов фасадов зданий, места проведения работ огорожены, просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограничительные ленты", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что собранный снег вывозят на снегосплавные пункты, которые открыты круглосуточно. Всего к работе в зимний период были подготовлены 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.
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РИА Новости
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Бой со снегом: коммунальные службы готовы
Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.
2021-01-18T16:29
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РИА Новости
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1 миллиона кубометров снега вывезены на столичные снегосплавные пункты и утилизированы после двух сильных снегопадов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"В период с 14 по 17 января в Москве выпало 22 сантиметра снега, что составляет более половины месячной нормы осадков. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано свыше 1 миллиона кубометров снега", - рассказал Бирюков.
По его словам, в настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействованы около 65 тысяч рабочих и свыше 11 тысяч единиц спецтехники.
Заместитель мэра пояснил, что в первую очередь были очищены от снега основные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в городе и проезд оперативных служб.
"Сейчас при необходимости проводится подметание проезжей части и тротуаров, активно ведется работа по ликвидации снежных куч, очистке парковочных мест, вывозу снега с дворовых территорий. Продолжается очистка кровель, выступающих элементов фасадов зданий, места проведения работ огорожены, просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограничительные ленты", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что собранный снег вывозят на снегосплавные пункты, которые открыты круглосуточно. Всего к работе в зимний период были подготовлены 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.