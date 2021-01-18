Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/sledovatel-1593531629.html
В Москве арестовали следователя по делу о поджоге в отделе СК
В Москве арестовали следователя по делу о поджоге в отделе СК
Басманный суд Москвы арестовал следователя Максима Митасова, обвиняемого в поджоге и воспрепятствовании расследования, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:14
2021-01-18T15:48
россия
северный кавказ
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593531010_0:0:1183:666_1920x0_80_0_0_b0d81911541305dbd480808c828a42ee.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал следователя Максима Митасова, обвиняемого в поджоге и воспрепятствовании расследования, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В начале декабря Басманный суд отправил Митасова под домашний арест, хотя следствие просило поместить его под стражу. Впоследствии Мосгорсуд отменил это решение.Митасов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Организация умышленного уничтожения или повреждение имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования").Пожар в следственном отделе СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округу в поселке Газопровод случился в ночь на 19 мая 2017 года. Основной версией в СК РФ считали попытку уничтожить материалы уголовных дел – они, впрочем, уцелели в огне.Как писал "Коммерсант", за резонансное преступление были задержаны два уроженца Северного Кавказа, признавшиеся, что за 50 тысяч рублей подожгли отдел по заказу работавшего там следователя по особо важным делам Максима Митасова: якобы он из-за конфликта с руководством попытался таким путем ему отомстить.
https://ria.ru/20201224/arest-1590832078.html
https://ria.ru/20201218/falsifikatsiya-1589912166.html
россия
северный кавказ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593531010_31:0:1110:809_1920x0_80_0_0_87b85bc2297c69dcc532b0de411456d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве арестовали следователя по делу о поджоге в отделе СК

15:14 18.01.2021 (обновлено: 15:48 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший следователь по особо важным делам Максим Митасов, обвиняемый в организации поджога отдела Следственного комитета в 2017 году
Бывший следователь по особо важным делам Максим Митасов, обвиняемый в организации поджога отдела Следственного комитета в 2017 году - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал следователя Максима Митасова, обвиняемого в поджоге и воспрепятствовании расследования, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
В начале декабря Басманный суд отправил Митасова под домашний арест, хотя следствие просило поместить его под стражу. Впоследствии Мосгорсуд отменил это решение.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
24 декабря 2020, 21:46
Суд арестовал следователя московского главка МВД за взятку

"В отношении Митасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 января", - сказала она.

Митасов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Организация умышленного уничтожения или повреждение имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования").
Пожар в следственном отделе СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округу в поселке Газопровод случился в ночь на 19 мая 2017 года. Основной версией в СК РФ считали попытку уничтожить материалы уголовных дел – они, впрочем, уцелели в огне.
Экс-следователь Левон Агаджанян, обвиняемый по делу о перестрелке в башне Око в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 15:15
Следователя СК обвинили в фальсификации доказательств
Как писал "Коммерсант", за резонансное преступление были задержаны два уроженца Северного Кавказа, признавшиеся, что за 50 тысяч рублей подожгли отдел по заказу работавшего там следователя по особо важным делам Максима Митасова: якобы он из-за конфликта с руководством попытался таким путем ему отомстить.
 
РоссияСеверный КавказСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
Лента новостейМолния