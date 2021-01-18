https://ria.ru/20210118/sledovatel-1593531629.html

В Москве арестовали следователя по делу о поджоге в отделе СК

В Москве арестовали следователя по делу о поджоге в отделе СК

Басманный суд Москвы арестовал следователя Максима Митасова, обвиняемого в поджоге и воспрепятствовании расследования, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:14

2021-01-18T15:14

2021-01-18T15:48

россия

северный кавказ

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал следователя Максима Митасова, обвиняемого в поджоге и воспрепятствовании расследования, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В начале декабря Басманный суд отправил Митасова под домашний арест, хотя следствие просило поместить его под стражу. Впоследствии Мосгорсуд отменил это решение.Митасов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Организация умышленного уничтожения или повреждение имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования").Пожар в следственном отделе СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округу в поселке Газопровод случился в ночь на 19 мая 2017 года. Основной версией в СК РФ считали попытку уничтожить материалы уголовных дел – они, впрочем, уцелели в огне.Как писал "Коммерсант", за резонансное преступление были задержаны два уроженца Северного Кавказа, признавшиеся, что за 50 тысяч рублей подожгли отдел по заказу работавшего там следователя по особо важным делам Максима Митасова: якобы он из-за конфликта с руководством попытался таким путем ему отомстить.

https://ria.ru/20201224/arest-1590832078.html

https://ria.ru/20201218/falsifikatsiya-1589912166.html

россия

северный кавказ

москва

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россия, северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия