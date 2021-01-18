https://ria.ru/20210118/shveytsariya-1593598075.html

В Швейцарии лыжник погиб при сходе лавины

В Швейцарии лыжник погиб при сходе лавины

Десять лыжников оказались в зоне схода снежной лавины на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии, один из них, гражданин Великобритании, погиб, сообщает полиция... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T22:30

2021-01-18T22:30

2021-01-18T22:30

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ЦЮРИХ, 18 янв - РИА Новости. Десять лыжников оказались в зоне схода снежной лавины на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии, один из них, гражданин Великобритании, погиб, сообщает полиция кантона Вале.Уточняется, что лавина сошла за пределами лыжной трассы, погребенных под снегом лыжников вызволяли спасатели.По данным ведомства, при сходе лавины погиб гражданин Британии, еще один человек доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Местная прокуратура начала расследование по факту случившегося.Полиция Вале также сообщила о гибели гражданина Швеции, который сошел с трассы и, вероятно, упал с высокого уступа. Спасатели обнаружили травмированного мужчину в субботу, он был доставлен в больницу, но там скончался.

https://ria.ru/20210116/lavina-1593322698.html

https://ria.ru/20201226/lavina-1591078960.html

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