https://ria.ru/20210118/shtraf-1593452330.html

Жительница Бурятии придумала ограбление, чтобы не платить штраф

Жительница Бурятии придумала ограбление, чтобы не платить штраф

Жительница Бурятии придумала историю об ограблении, чтобы не платить 300 рублей штрафа, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:07

2021-01-18T09:07

2021-01-18T10:43

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Жительница Бурятии придумала историю об ограблении, чтобы не платить 300 рублей штрафа, сообщила прокуратура республики.Как установил суд, в августе женщина потеряла сотовый телефон, паспорт и другие документы. Чтобы избежать административной ответственности за утерю паспорта (штраф от ста до трехсот рублей), она написала заявление в полицию о том, что ее ограбили.Теперь женщину признали виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Гусиноозерский городской суд назначил ей штраф в шесть тысяч рублей, а апелляционная инстанция оставила это наказание без изменения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/doigralsya-1591722962.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия