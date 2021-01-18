https://ria.ru/20210118/shkola-1593478293.html

В Рязанской области занятия в школах частично отменили из-за морозов

В Рязанской области занятия в школах частично отменили из-за морозов

Занятия в понедельник отменили из-за морозов в школах большинства районов и городских округов Рязанской области, сообщила опергруппа правительства региона. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:44

2021-01-18T11:44

2021-01-18T11:44

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Занятия в понедельник отменили из-за морозов в школах большинства районов и городских округов Рязанской области, сообщила опергруппа правительства региона.В девяти районах решение коснулось также учеников 5-9 классов. Полностью учебный процесс приостановлен в семи районах, где температура воздуха упала ниже 30 градусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/moroz-1593468587.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область