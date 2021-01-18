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В Рязанской области занятия в школах частично отменили из-за морозов
В Рязанской области занятия в школах частично отменили из-за морозов
Занятия в понедельник отменили из-за морозов в школах большинства районов и городских округов Рязанской области, сообщила опергруппа правительства региона. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:44
2021-01-18T11:44
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Занятия в понедельник отменили из-за морозов в школах большинства районов и городских округов Рязанской области, сообщила опергруппа правительства региона.В девяти районах решение коснулось также учеников 5-9 классов. Полностью учебный процесс приостановлен в семи районах, где температура воздуха упала ниже 30 градусов.
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рязанская область

В Рязанской области занятия в школах частично отменили из-за морозов

11:44 18.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПреподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения
Преподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Занятия в понедельник отменили из-за морозов в школах большинства районов и городских округов Рязанской области, сообщила опергруппа правительства региона.
"В связи с низкой температурой воздуха 18 января 2021 года в 26 муниципальных образованиях, включая город Рязань, отменены занятия в 1-4 классах", - говорится в сообщении.
Холодные дни в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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"Остаться дома". Московским школьникам дали рекомендации при морозе
В девяти районах решение коснулось также учеников 5-9 классов. Полностью учебный процесс приостановлен в семи районах, где температура воздуха упала ниже 30 градусов.
"Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями", - уточняется в сообщении опергруппы.
 
Рязанская область
 
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