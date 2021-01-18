В Рязанской области занятия в школах частично отменили из-за морозов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПреподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения
РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Занятия в понедельник отменили из-за морозов в школах большинства районов и городских округов Рязанской области, сообщила опергруппа правительства региона.
"В связи с низкой температурой воздуха 18 января 2021 года в 26 муниципальных образованиях, включая город Рязань, отменены занятия в 1-4 классах", - говорится в сообщении.
В девяти районах решение коснулось также учеников 5-9 классов. Полностью учебный процесс приостановлен в семи районах, где температура воздуха упала ниже 30 градусов.
"Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями", - уточняется в сообщении опергруппы.