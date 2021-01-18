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Московским детям разрешили не ходить в школу при температуре от минус 25
Московским детям разрешили не ходить в школу при температуре от минус 25
Московские школьники и учащихся дошкольных групп могут не посещать учебные заведения при температуре от минус 25 градусов и ниже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:54
2021-01-18T09:54
александр синенко (политик)
москва
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Московские школьники и учащихся дошкольных групп могут не посещать учебные заведения при температуре от минус 25 градусов и ниже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Очное обучение для школьников возобновляется в Москве с понедельника, в школы возвращаются и старшеклассники, которые были на "удаленке" с октября 2020 года.В Москве уже более недели наблюдается "настоящая русская зима " с морозами около минус 15-20 градусов. Как ранее сообщал РИА новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Александр Синенков, минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 4 года, температура опускалась до минус 23-24 градусов.В департаменте добавили, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях.
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александр синенко (политик), москва, общество

Московским детям разрешили не ходить в школу при температуре от минус 25

09:54 18.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДети катаются на ватрушке возле Новоспасского монастыря в Москве
Дети катаются на ватрушке возле Новоспасского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Московские школьники и учащихся дошкольных групп могут не посещать учебные заведения при температуре от минус 25 градусов и ниже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Очное обучение для школьников возобновляется в Москве с понедельника, в школы возвращаются и старшеклассники, которые были на "удаленке" с октября 2020 года.
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В Москве уже более недели наблюдается "настоящая русская зима " с морозами около минус 15-20 градусов. Как ранее сообщал РИА новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Александр Синенков, минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 4 года, температура опускалась до минус 23-24 градусов.
"Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до –25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до –26-28 градусов, а старшеклассники – если температура от –31 градуса и ниже", - рассказали в департаменте, отвечая на вопрос, не закроют ли школы из-за морозов.
В департаменте добавили, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях.
 
Александр Синенко (политик)МоскваОбщество
 
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