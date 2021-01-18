https://ria.ru/20210118/shkola-1593457287.html

Московским детям разрешили не ходить в школу при температуре от минус 25

Московским детям разрешили не ходить в школу при температуре от минус 25

Московские школьники и учащихся дошкольных групп могут не посещать учебные заведения при температуре от минус 25 градусов и ниже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:54

2021-01-18T09:54

2021-01-18T09:54

александр синенко (политик)

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Московские школьники и учащихся дошкольных групп могут не посещать учебные заведения при температуре от минус 25 градусов и ниже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Очное обучение для школьников возобновляется в Москве с понедельника, в школы возвращаются и старшеклассники, которые были на "удаленке" с октября 2020 года.В Москве уже более недели наблюдается "настоящая русская зима " с морозами около минус 15-20 градусов. Как ранее сообщал РИА новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Александр Синенков, минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 4 года, температура опускалась до минус 23-24 градусов.В департаменте добавили, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях.

https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенко (политик), москва, общество