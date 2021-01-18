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Наука
https://ria.ru/20210118/samsung-1593542151.html
Samsung разрабатывает ARM-процессор для компьютеров
Samsung разрабатывает ARM-процессор для компьютеров
Южнокорейская компания Samsung готовит к выходу ARM-процессор для компьютеров. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wccftech. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:57
2021-01-18T15:57
наука
samsung
apple
технологии
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung готовит к выходу ARM-процессор для компьютеров. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wccftech.В основу корейского процессора для компьютеров ляжет недавно вышедший 5-нм Exynos 2100, на основе которого работают Samsung S21. Возможно, в Samsung пойдут даже дальше Apple и предусмотрят поддержку процессором поддержку внешних видеокарт — среди возможных кандидатов называют видеоускоритель от AMD.Инсайдер The Galox заявил, что первым новый чип появится в некоем ноутбуке. Скорее всего, он будет работать с операционной системой Windows 10X. Платформа может быть представлена уже в четвертом квартале 2021 года.Моду на ARM-процессоры для компьютеров в конце 2020 года вернула компания Apple, представившая свой чип M1. 8-ядерное решение хорошо себя зарекомендовало в MacBook Pro 2020, MacBook Air 2020 и Mac Mini 2020, показывая в бенчмарках рекордную производительность. Инсайдеры считают, что в 2021 году Apple расширит линейку фирменных процессоров, представив намного более производительные варианты M1.
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samsung, apple, технологии

Samsung разрабатывает ARM-процессор для компьютеров

15:57 18.01.2021
 
© SamsungSamsung Exynos 2100
Samsung Exynos 2100 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung готовит к выходу ARM-процессор для компьютеров. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wccftech.
В основу корейского процессора для компьютеров ляжет недавно вышедший 5-нм Exynos 2100, на основе которого работают Samsung S21. Возможно, в Samsung пойдут даже дальше Apple и предусмотрят поддержку процессором поддержку внешних видеокарт — среди возможных кандидатов называют видеоускоритель от AMD.
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Инсайдер The Galox заявил, что первым новый чип появится в некоем ноутбуке. Скорее всего, он будет работать с операционной системой Windows 10X. Платформа может быть представлена уже в четвертом квартале 2021 года.
Моду на ARM-процессоры для компьютеров в конце 2020 года вернула компания Apple, представившая свой чип M1. 8-ядерное решение хорошо себя зарекомендовало в MacBook Pro 2020, MacBook Air 2020 и Mac Mini 2020, показывая в бенчмарках рекордную производительность. Инсайдеры считают, что в 2021 году Apple расширит линейку фирменных процессоров, представив намного более производительные варианты M1.
 
НаукаSamsungAppleТехнологии
 
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