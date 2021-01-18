Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/samolet-1593444118.html
В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
Самолет DHC-6 авиакомпании "Аврора" совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T05:53
2021-01-18T06:11
"аврора"
южно-сахалинск
хабаровск
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789565_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_4eb02a56b0f304df21c10ca133ad0d9b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Самолет DHC-6 авиакомпании "Аврора" совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток.Он добавил, что рейс авиакомпании Якутия отправляется на запасной аэродром в Хабаровск, также задерживается рейс из Южно-Сахалинска.По словам собеседника агентства, аэропорт работает в штатном режиме."Последствия устраняют, все остальные рейсы будут выполняться в рамках расписания. Все можно отслеживать в онлайн-табло на сайте аэропорта", - сообщил представитель воздушной гавани.
https://ria.ru/20210114/samolet-1592972871.html
южно-сахалинск
хабаровск
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53d8b27ac8da36a970db50c599fb7112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"аврора", южно-сахалинск, хабаровск, владивосток, происшествия

В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку

05:53 18.01.2021 (обновлено: 06:11 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту Владивостока
Самолеты в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Самолет DHC-6 авиакомпании "Аврора" совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток.
"При посадке произошло разрушение правого пневматика шасси. Это был учебно-тренировочный полет, самолет малой авиации DHC-6 авиакомпании "Аврора", - сообщил представитель аэропорта.
Он добавил, что рейс авиакомпании Якутия отправляется на запасной аэродром в Хабаровск, также задерживается рейс из Южно-Сахалинска.
По словам собеседника агентства, аэропорт работает в штатном режиме.
"Последствия устраняют, все остальные рейсы будут выполняться в рамках расписания. Все можно отслеживать в онлайн-табло на сайте аэропорта", - сообщил представитель воздушной гавани.
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 10:14
Названа причина экстренной посадки рейса Москва — Салехард в Пулково
 
"Аврора"Южно-СахалинскХабаровскВладивостокПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04ФБР проверяет бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена, сообщило AP
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
Лента новостейМолния