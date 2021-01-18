https://ria.ru/20210118/samolet-1593444118.html

В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку

В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку

Самолет DHC-6 авиакомпании "Аврора" совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T05:53

2021-01-18T05:53

2021-01-18T06:11

"аврора"

южно-сахалинск

хабаровск

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Самолет DHC-6 авиакомпании "Аврора" совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток.Он добавил, что рейс авиакомпании Якутия отправляется на запасной аэродром в Хабаровск, также задерживается рейс из Южно-Сахалинска.По словам собеседника агентства, аэропорт работает в штатном режиме."Последствия устраняют, все остальные рейсы будут выполняться в рамках расписания. Все можно отслеживать в онлайн-табло на сайте аэропорта", - сообщил представитель воздушной гавани.

https://ria.ru/20210114/samolet-1592972871.html

южно-сахалинск

хабаровск

владивосток

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"аврора", южно-сахалинск, хабаровск, владивосток, происшествия