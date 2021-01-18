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Садальский резко высказался после прощания с Грачевским
Садальский резко высказался после прощания с Грачевским
Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram после прощания с художественным руководителя киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:10
2021-01-18T02:10
умер борис грачевский
борис грачевский
дом кино
станислав садальский
москва
общество
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Садальский устроил скандал после похорон Грачевского
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram после прощания с художественным руководителя киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским.Режиссера похоронили в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино. Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.По словам Садальского, Грачевскому якобы не давали работать.Актер отметил, что на прощании было много людей, также зачитывались многочисленные телеграммы с соболезнованиями. По словам Садальского, на церемонии выступили "десятки" человек.
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умер борис грачевский, борис грачевский, дом кино, станислав садальский, москва, общество

Садальский резко высказался после прощания с Грачевским

02:10 18.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram после прощания с художественным руководителя киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским.
Режиссера похоронили в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино. Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
По словам Садальского, Грачевскому якобы не давали работать.

"Замечательно вел церемонию Володя Долинский, который сказал самое важное — что теперь говорить, каким Боря был, и как все любили его и его Ералаш, если ему не давали денег снимать этот самый Ералаш. Проще говоря, не давали жить и работать", — написал он.

Актер отметил, что на прощании было много людей, также зачитывались многочисленные телеграммы с соболезнованиями. По словам Садальского, на церемонии выступили "десятки" человек.
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Умер Борис ГрачевскийБорис ГрачевскийДом киноСтанислав СадальскийМоскваОбщество
 
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