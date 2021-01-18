https://ria.ru/20210118/sadalskiy-1593439374.html

Садальский резко высказался после прощания с Грачевским

Садальский резко высказался после прощания с Грачевским

Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram после прощания с художественным руководителя киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T02:10

2021-01-18T02:10

2021-01-18T02:10

умер борис грачевский

борис грачевский

дом кино

станислав садальский

москва

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Садальский устроил скандал после похорон Грачевского

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram после прощания с художественным руководителя киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским.Режиссера похоронили в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино. Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.По словам Садальского, Грачевскому якобы не давали работать.Актер отметил, что на прощании было много людей, также зачитывались многочисленные телеграммы с соболезнованиями. По словам Садальского, на церемонии выступили "десятки" человек.

https://ria.ru/20201216/gaft-1589415874.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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