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Садальский резко высказался после прощания с Грачевским
Садальский резко высказался после прощания с Грачевским
Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram после прощания с художественным руководителя киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:10
2021-01-18T02:10
2021-01-18T02:10
умер борис грачевский
борис грачевский
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Садальский устроил скандал после похорон Грачевского
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram после прощания с художественным руководителя киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским.Режиссера похоронили в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино. Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.По словам Садальского, Грачевскому якобы не давали работать.Актер отметил, что на прощании было много людей, также зачитывались многочисленные телеграммы с соболезнованиями. По словам Садальского, на церемонии выступили "десятки" человек.
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