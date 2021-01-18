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"Роснефть" стала лидером по капитализации в нефтегазовом секторе России
"Роснефть" стала лидером по капитализации в нефтегазовом секторе России
Акции "Роснефти" по итогам двух первых торговых недель 2021 года поднялись почти на 20% до нового исторического максимума, в результате чего компания вышла на... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T18:23
2021-01-18T18:23
роснефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Акции "Роснефти" по итогам двух первых торговых недель 2021 года поднялись почти на 20% до нового исторического максимума, в результате чего компания вышла на первое место по капитализации в нефтегазовом секторе России, свидетельствуют итоги торгов.Так, на торгах Московской биржи 15 января акции компании впервые с октября 2018 года превысили важный психологический уровень в 500 рублей за штуку, закрывшись на отметке 512,2 рубля (максимальная цена закрытия с момента IPO). В понедельник 18 января бумаги продолжили движение вверх, поднявшись до 515 рублей.Таким образом, "Роснефть" стала лидером по динамике котировок не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем "голубым фишкам". Так, с начала года акции компании прибавили порядка 18%, в два с лишним раза опередив индекс нефти и газа МосБиржи, выросший на 8,6%. Для сравнения, за тот же период бумаги "Лукойла" поднялись на 14%, "Новатэка" - на 9%, "Газпром нефти" - на 8%, "Газпрома" - на 6%.Хорошая динамика, наблюдающаяся в начале 2021 года, стала продолжением тенденций 2020 года, в течение которого "Роснефть" также опередила отраслевых конкурентов. Так, в минувшем году на фоне пандемии и падения нефтяных цен нефтегазовый индекс МосБиржи упал на 17%, тогда как бумаги "Роснефти" смогли к концу года почти полностью восстановиться до предкризисного уровня.Фундаментальные преимуществаПо мнению экспертов, такая динамика акций свидетельствует, что за их ростом стоит не только восстановление цен на нефть, но и ряд фундаментальных факторов. Одним из них является прогресс в реализации крупнейшего глобального проекта в нефтегазовой отрасли "Восток Ойл", предполагающего создание на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции с подтвержденной ресурсной базой в 6 миллиардов тонн жидких углеводородовАналитики ведущих мировых инвестиционных банков видят большие перспективы реализации этого проекта, чистая текущая стоимость которого (NPV) оценивается ими в 70-120 миллиардов долларов.Положительно воспринимается вклад проекта в устойчивое развитие: нулевое сжигание попутного нефтяного газа, уменьшение углеродного следа компании до 12 килограммов на баррель нефтяного эквивалента (при среднемировом показателе 50), развитие ветрогенерации.С учетом этих и других факторов два ведущих американских инвестиционных банка Bank of America и Morgan Stanley 15 января повысили целевые цены по акциям "Роснефти" на 13% и 23%, соответственно. При этом, по мнению аналитиков Bank of America, российская компания остается в числе самых привлекательных объектов для инвестирования.Также очень важным фактором является лидирующее положение "Роснефти" в области этических стандартов ведения бизнеса и устойчивого развития (ESG - Environmental, Social, and Corporate Governance).Так, "Роснефть" является первой российской компанией, подготовившей комплексный План по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов. Также компания первой в РФ подтвердила стратегическую приверженность целям устойчивого развития ООН. В сфере налогообложения ключевой принцип "Роснефти" - подтверждение статуса лидера отрасли, ответственного и добросовестного налогоплательщика.Мировое инвестиционное сообщество, рассматривающее социально ответственное инвестирование в качестве долгосрочного тренда, дало высокую оценку деятельности компании. Так, в конце 2020 года подразделение Лондонской фондовой биржи FTSE Russell подтвердило вхождение "Роснефти" в состав участников международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series. Также "Роснефть" признана лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде международных ESG рейтингов – Refinitiv (бывшее подразделение Thomson Reuters), Bloomberg, CRHB (международный рейтинг в области прав человека).
https://ria.ru/20201229/rosneft-1591404740.html
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роснефть, новости компаний - экономика

"Роснефть" стала лидером по капитализации в нефтегазовом секторе России

18:23 18.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Акции "Роснефти" по итогам двух первых торговых недель 2021 года поднялись почти на 20% до нового исторического максимума, в результате чего компания вышла на первое место по капитализации в нефтегазовом секторе России, свидетельствуют итоги торгов.
Так, на торгах Московской биржи 15 января акции компании впервые с октября 2018 года превысили важный психологический уровень в 500 рублей за штуку, закрывшись на отметке 512,2 рубля (максимальная цена закрытия с момента IPO). В понедельник 18 января бумаги продолжили движение вверх, поднявшись до 515 рублей.
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Таким образом, "Роснефть" стала лидером по динамике котировок не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем "голубым фишкам". Так, с начала года акции компании прибавили порядка 18%, в два с лишним раза опередив индекс нефти и газа МосБиржи, выросший на 8,6%. Для сравнения, за тот же период бумаги "Лукойла" поднялись на 14%, "Новатэка" - на 9%, "Газпром нефти" - на 8%, "Газпрома" - на 6%.
В результате Роснефть вернула себе первое место по рыночной капитализации в нефтегазовом секторе РФ, обогнав "Газпром", как на Лондонской, так и на Московской биржах. Так, по итогам торгов 15 января капитализация "Роснефти" на МосБирже составила 5,43 триллиона рублей, "Газпрома" – 5,36 триллиона рублей. В Лондоне капитализация "Роснефти" достигла 73,5 миллиарда долларов, "Газпрома" – 72,4 миллиарда долларов.
Хорошая динамика, наблюдающаяся в начале 2021 года, стала продолжением тенденций 2020 года, в течение которого "Роснефть" также опередила отраслевых конкурентов. Так, в минувшем году на фоне пандемии и падения нефтяных цен нефтегазовый индекс МосБиржи упал на 17%, тогда как бумаги "Роснефти" смогли к концу года почти полностью восстановиться до предкризисного уровня.

Фундаментальные преимущества

По мнению экспертов, такая динамика акций свидетельствует, что за их ростом стоит не только восстановление цен на нефть, но и ряд фундаментальных факторов. Одним из них является прогресс в реализации крупнейшего глобального проекта в нефтегазовой отрасли "Восток Ойл", предполагающего создание на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции с подтвержденной ресурсной базой в 6 миллиардов тонн жидких углеводородов
Аналитики ведущих мировых инвестиционных банков видят большие перспективы реализации этого проекта, чистая текущая стоимость которого (NPV) оценивается ими в 70-120 миллиардов долларов.
Положительно воспринимается вклад проекта в устойчивое развитие: нулевое сжигание попутного нефтяного газа, уменьшение углеродного следа компании до 12 килограммов на баррель нефтяного эквивалента (при среднемировом показателе 50), развитие ветрогенерации.
С учетом этих и других факторов два ведущих американских инвестиционных банка Bank of America и Morgan Stanley 15 января повысили целевые цены по акциям "Роснефти" на 13% и 23%, соответственно. При этом, по мнению аналитиков Bank of America, российская компания остается в числе самых привлекательных объектов для инвестирования.
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Также очень важным фактором является лидирующее положение "Роснефти" в области этических стандартов ведения бизнеса и устойчивого развития (ESG - Environmental, Social, and Corporate Governance).
Так, "Роснефть" является первой российской компанией, подготовившей комплексный План по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов. Также компания первой в РФ подтвердила стратегическую приверженность целям устойчивого развития ООН. В сфере налогообложения ключевой принцип "Роснефти" - подтверждение статуса лидера отрасли, ответственного и добросовестного налогоплательщика.
Мировое инвестиционное сообщество, рассматривающее социально ответственное инвестирование в качестве долгосрочного тренда, дало высокую оценку деятельности компании. Так, в конце 2020 года подразделение Лондонской фондовой биржи FTSE Russell подтвердило вхождение "Роснефти" в состав участников международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series. Также "Роснефть" признана лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде международных ESG рейтингов – Refinitiv (бывшее подразделение Thomson Reuters), Bloomberg, CRHB (международный рейтинг в области прав человека).
 
РоснефтьНовости компаний - Экономика
 
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