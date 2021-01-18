https://ria.ru/20210118/regiony-1593481609.html
Путин поручил проанализировать вероятность выпадающих доходов регионов
Путин поручил проанализировать вероятность выпадающих доходов регионов
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать вероятность возникновения выпадающих доходов бюджетов регионов из-за реализации... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:56
2021-01-18T11:56
2021-01-18T11:56
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать вероятность возникновения выпадающих доходов бюджетов регионов из-за реализации национальных проектов, сообщается на сайте Кремля."Провести анализ национальных проектов с точки зрения возможности возникновения выпадающих доходов (дополнительных расходов) консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, при выявлении выпадающих доходов (дополнительных расходов) представить предложения по их компенсации за счет средств федерального бюджета", - говорится в поручении.Путин также поручил проработать увеличение объема межбюджетных трансфертов бюджетам регионов, не имеющих целевого характера, а также сохранение с 2022 года и в последующие годы ежегодной индексации дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемой из федерального бюджета.Кроме того, правительство должно рассмотреть передачу на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров.Кабмин также рассмотрит возможность увеличения предельного дефицита региональных бюджетов. "Проработать вопросы увеличения значения предельного дефицита бюджета субъекта РФ, предусмотренного соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, до 15 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, при условии сохранения предельных показателей государственного долга субъектов РФ на уровне, определенном бюджетным законодательством", - говорится в поручении.Доклад по этим вопросам необходимо представить до 1 апреля.
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россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил правительству проанализировать вероятность возникновения выпадающих доходов бюджетов регионов из-за реализации национальных проектов, сообщается на сайте Кремля.
"Провести анализ национальных проектов с точки зрения возможности возникновения выпадающих доходов (дополнительных расходов) консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
, при выявлении выпадающих доходов (дополнительных расходов) представить предложения по их компенсации за счет средств федерального бюджета", - говорится в поручении.
Путин также поручил проработать увеличение объема межбюджетных трансфертов бюджетам регионов, не имеющих целевого характера, а также сохранение с 2022 года и в последующие годы ежегодной индексации дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемой из федерального бюджета.
Кроме того, правительство должно рассмотреть передачу на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров.
Кабмин также рассмотрит возможность увеличения предельного дефицита региональных бюджетов. "Проработать вопросы увеличения значения предельного дефицита бюджета субъекта РФ, предусмотренного соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, до 15 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, при условии сохранения предельных показателей государственного долга субъектов РФ на уровне, определенном бюджетным законодательством", - говорится в поручении.
Доклад по этим вопросам необходимо представить до 1 апреля.