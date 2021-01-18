https://ria.ru/20210118/regiony-1593481609.html

Путин поручил проанализировать вероятность выпадающих доходов регионов

Путин поручил проанализировать вероятность выпадающих доходов регионов

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать вероятность возникновения выпадающих доходов бюджетов регионов из-за реализации... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:56

2021-01-18T11:56

2021-01-18T11:56

россия

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592881855_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_d896f6ab430d3dd8a6147a0607ae851b.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать вероятность возникновения выпадающих доходов бюджетов регионов из-за реализации национальных проектов, сообщается на сайте Кремля."Провести анализ национальных проектов с точки зрения возможности возникновения выпадающих доходов (дополнительных расходов) консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, при выявлении выпадающих доходов (дополнительных расходов) представить предложения по их компенсации за счет средств федерального бюджета", - говорится в поручении.Путин также поручил проработать увеличение объема межбюджетных трансфертов бюджетам регионов, не имеющих целевого характера, а также сохранение с 2022 года и в последующие годы ежегодной индексации дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемой из федерального бюджета.Кроме того, правительство должно рассмотреть передачу на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров.Кабмин также рассмотрит возможность увеличения предельного дефицита региональных бюджетов. "Проработать вопросы увеличения значения предельного дефицита бюджета субъекта РФ, предусмотренного соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, до 15 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, при условии сохранения предельных показателей государственного долга субъектов РФ на уровне, определенном бюджетным законодательством", - говорится в поручении.Доклад по этим вопросам необходимо представить до 1 апреля.

https://ria.ru/20210115/regiony-1593179935.html

https://ria.ru/20210112/lekarstva-1592694949.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика