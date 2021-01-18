https://ria.ru/20210118/razrabotki-1593487454.html

В России оценят работу организаций, получающих госсредства на разработки

В России оценят работу организаций, получающих госсредства на разработки

Результативность работы организаций, которые получают государственные средства на научные исследования и разработки, теперь будут оценивать, при этом не менее... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:22

2021-01-18T12:22

2021-01-18T12:22

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Результативность работы организаций, которые получают государственные средства на научные исследования и разработки, теперь будут оценивать, при этом не менее половины денег на создание таких изобретений должно поступать из внебюджетных источников, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Он напомнил, что всего на проведение прикладных научных исследований в федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено свыше 350 миллиардов рублей."Открытия и изобретения, которые рождаются в таких институтах и лабораториях, должны иметь практическую значимость и быть защищены законодательством об интеллектуальной собственности. При этом не менее половины средств на их создание должно поступать из внебюджетных источников", - подчеркнул глава кабмина.Премьер уточнил, что информация о работах, для которых используются государственные деньги, будет включаться в единую государственную информационную систему. Все это, по его словам, позволит эффективнее контролировать, как расходуются бюджетные средства, а также поддерживать самые перспективные проекты.

https://ria.ru/20201204/putin-1587698727.html

россия

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россия, михаил мишустин, общество