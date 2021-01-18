https://ria.ru/20210118/rassledovanie-1593477202.html

ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси России

ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси России

ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:39

2021-01-18T11:39

2021-01-18T11:39

захват капитолия в вашингтоне

фбр

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам, сообщает издание Politico со ссылкой на направленный в суд запрос об аресте.В краже ноутбука подозревается жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс."По этому делу ведется расследование", - сообщил сотрудник ФБР, составивший запрос в суд.По данным ФБР, Уильямс находится в бегах. Как сообщила местная полиция, женщина собрала сумку и сказала своей матери, что уезжает на пару недель, не сообщив места назначения.Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html

https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html

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фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, сша, в мире