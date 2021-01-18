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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210118/rassledovanie-1593477202.html
ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси России
ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси России
ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:39
2021-01-18T11:39
захват капитолия в вашингтоне
фбр
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам, сообщает издание Politico со ссылкой на направленный в суд запрос об аресте.В краже ноутбука подозревается жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс."По этому делу ведется расследование", - сообщил сотрудник ФБР, составивший запрос в суд.По данным ФБР, Уильямс находится в бегах. Как сообщила местная полиция, женщина собрала сумку и сказала своей матери, что уезжает на пару недель, не сообщив места назначения.Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, сша, в мире

ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси России

11:39 18.01.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам, сообщает издание Politico со ссылкой на направленный в суд запрос об аресте.
В краже ноутбука подозревается жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс.

Как говорится в документе, свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР (Служба внешней разведки РФ)". По какой-то причине пересылка ноутбука в РФ сорвалась, он все еще находится у Уильямс или был уничтожен.

"По этому делу ведется расследование", - сообщил сотрудник ФБР, составивший запрос в суд.
По данным ФБР, Уильямс находится в бегах. Как сообщила местная полиция, женщина собрала сумку и сказала своей матери, что уезжает на пару недель, не сообщив места назначения.
Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.
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Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Захват Капитолия в ВашингтонеФБРНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Джо БайденСШАВ мире
 
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