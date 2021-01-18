ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам, сообщает издание Politico со ссылкой на направленный в суд запрос об аресте.
В краже ноутбука подозревается жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс.
Как говорится в документе, свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР (Служба внешней разведки РФ)". По какой-то причине пересылка ноутбука в РФ сорвалась, он все еще находится у Уильямс или был уничтожен.
"По этому делу ведется расследование", - сообщил сотрудник ФБР, составивший запрос в суд.
По данным ФБР, Уильямс находится в бегах. Как сообщила местная полиция, женщина собрала сумку и сказала своей матери, что уезжает на пару недель, не сообщив места назначения.
Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.
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