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В Подмосковье 91-летний мужчина сделал прививку от COVID-19
В Подмосковье 91-летний мужчина сделал прививку от COVID-19
В подмосковном Домодедово прививку от коронавирусной инфекции сделал 91-летний житель, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:48
2021-01-18T17:48
2021-01-18T17:48
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андрей воробьев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В подмосковном Домодедово прививку от коронавирусной инфекции сделал 91-летний житель, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у пациента не наблюдалось, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.Как отметил врач, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у пациента не выявили. Через три недели мужчине введут второй компонент медпрепарата.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца февраля в регион поступят 290 тысяч доз вакцины от COVID-19, а в марте – 300-350 доз медпрепарата. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)