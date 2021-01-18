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В Подмосковье 91-летний мужчина сделал прививку от COVID-19
В Подмосковье 91-летний мужчина сделал прививку от COVID-19
В подмосковном Домодедово прививку от коронавирусной инфекции сделал 91-летний житель, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:48
2021-01-18T17:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В подмосковном Домодедово прививку от коронавирусной инфекции сделал 91-летний житель, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у пациента не наблюдалось, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.Как отметил врач, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у пациента не выявили. Через три недели мужчине введут второй компонент медпрепарата.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца февраля в регион поступят 290 тысяч доз вакцины от COVID-19, а в марте – 300-350 доз медпрепарата. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье 91-летний мужчина сделал прививку от COVID-19

17:48 18.01.2021
 
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В подмосковном Домодедово прививку от коронавирусной инфекции сделал 91-летний житель, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у пациента не наблюдалось, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

"Возраст самого старшего пациента, который пришел к нам на вакцинацию, составил 91 год. Это житель городского округа Домодедово, ветеран труда. Перед вакцинацией он прошел осмотр у врача-терапевта, который не выявил противопоказаний к вакцинации", - рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, слова которого приводятся в сообщении.

вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
Как отметил врач, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у пациента не выявили. Через три недели мужчине введут второй компонент медпрепарата.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца февраля в регион поступят 290 тысяч доз вакцины от COVID-19, а в марте – 300-350 доз медпрепарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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