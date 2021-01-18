https://ria.ru/20210118/privivka-1593563902.html

В Подмосковье 91-летний мужчина сделал прививку от COVID-19

В Подмосковье 91-летний мужчина сделал прививку от COVID-19

В подмосковном Домодедово прививку от коронавирусной инфекции сделал 91-летний житель, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:48

2021-01-18T17:48

2021-01-18T17:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В подмосковном Домодедово прививку от коронавирусной инфекции сделал 91-летний житель, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у пациента не наблюдалось, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.Как отметил врач, после введения первого компонента вакцины нежелательных реакций у пациента не выявили. Через три недели мужчине введут второй компонент медпрепарата.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца февраля в регион поступят 290 тысяч доз вакцины от COVID-19, а в марте – 300-350 доз медпрепарата. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)