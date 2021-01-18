Лавров заявил о попытках США похоронить влияние православия в мире
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США стараются нейтрализовать роль православия в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя действия Константинопольского патриарха Варфоломея и его сотрудничество с США.
"Его миссия, судя по всему, которая ему уготована американцами, а они не скрывают, что они с ним активно работают под девизом "свободы религии и вероисповедания", миссия Варфоломея, судя по всему, - это похоронить влияние православия в современном мире. Другого объяснения действию этого человека я просто не вижу", - сказал на пресс-конференции Лавров, сравнив предпринятые патриархом Варфоломеем шаги с ящиком Пандоры.
Министр указал на то, что американцы стали причиной, побудившей Варфоломея идти по пути раскола и подрыва многовековых традиций, подчеркнув, что в в православном мире не существует аналога "папы Римского", но при этом существует Вселенский патриарх, который до недавнего времени почитался, как первый среди равных.
Ранее сам Константинопольский патриарх заявлял то, что в православии нет раскола и что он не собирается делать "ну шагу назад" по украинской проблеме, назвав решение "братской" Русской православной церкви прервать общение с Константинополем и с признавшими ПЦУ поместными церквями ошибочным.
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.