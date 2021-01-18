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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210118/pravoslavie-1593506880.html
Лавров заявил о попытках США похоронить влияние православия в мире
Лавров заявил о попытках США похоронить влияние православия в мире
США стараются нейтрализовать роль православия в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя действия Константинопольского патриарха Варфоломея и его... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:43
2021-01-18T13:43
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
петр порошенко
сергей лавров
сша
киев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США стараются нейтрализовать роль православия в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя действия Константинопольского патриарха Варфоломея и его сотрудничество с США."Его миссия, судя по всему, которая ему уготована американцами, а они не скрывают, что они с ним активно работают под девизом "свободы религии и вероисповедания", миссия Варфоломея, судя по всему, - это похоронить влияние православия в современном мире. Другого объяснения действию этого человека я просто не вижу", - сказал на пресс-конференции Лавров, сравнив предпринятые патриархом Варфоломеем шаги с ящиком Пандоры.Министр указал на то, что американцы стали причиной, побудившей Варфоломея идти по пути раскола и подрыва многовековых традиций, подчеркнув, что в в православном мире не существует аналога "папы Римского", но при этом существует Вселенский патриарх, который до недавнего времени почитался, как первый среди равных.Ранее сам Константинопольский патриарх заявлял то, что в православии нет раскола и что он не собирается делать "ну шагу назад" по украинской проблеме, назвав решение "братской" Русской православной церкви прервать общение с Константинополем и с признавшими ПЦУ поместными церквями ошибочным.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20210118/bayden-1593482786.html
https://ria.ru/20201126/lavrov-1586411760.html
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константинопольский патриархат, элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, сергей лавров, сша, киев, украина, общество

Лавров заявил о попытках США похоронить влияние православия в мире

13:43 18.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США стараются нейтрализовать роль православия в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя действия Константинопольского патриарха Варфоломея и его сотрудничество с США.
"Его миссия, судя по всему, которая ему уготована американцами, а они не скрывают, что они с ним активно работают под девизом "свободы религии и вероисповедания", миссия Варфоломея, судя по всему, - это похоронить влияние православия в современном мире. Другого объяснения действию этого человека я просто не вижу", - сказал на пресс-конференции Лавров, сравнив предпринятые патриархом Варфоломеем шаги с ящиком Пандоры.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Лавров усомнился в изменении политики США в отношении России при Байдене
Министр указал на то, что американцы стали причиной, побудившей Варфоломея идти по пути раскола и подрыва многовековых традиций, подчеркнув, что в в православном мире не существует аналога "папы Римского", но при этом существует Вселенский патриарх, который до недавнего времени почитался, как первый среди равных.
Ранее сам Константинопольский патриарх заявлял то, что в православии нет раскола и что он не собирается делать "ну шагу назад" по украинской проблеме, назвав решение "братской" Русской православной церкви прервать общение с Константинополем и с признавшими ПЦУ поместными церквями ошибочным.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоСергей ЛавровСШАКиевУкраинаОбщество
 
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