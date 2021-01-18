https://ria.ru/20210118/pozhar-1593574912.html

В Вашингтоне из-за пожара эвакуировали Капитолий

В Вашингтоне из-за пожара эвакуировали Капитолий

В Вашингтоне рядом с Капитолием произошел пожар, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя правоохранительных органов. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T18:54

2021-01-18T18:54

2021-01-18T19:59

округ колумбия

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. В Вашингтоне рядом с Капитолием произошел пожар, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя правоохранительных органов.Сообщалось также, что доступ ко всем зданиям комплекса закрыли из-за "внешней угрозы", а участников репетиции инаугурации эвакуировали.Позднее Секретная служба США сообщила в Twitter, что огонь потушен."Органы общественной безопасности и охраны правопорядка выехали на небольшой пожар в районе Первой и Ф-Стрит в Вашингтоне, округ Колумбия, который был потушен. Из соображений безопасности комплекс зданий Капитолия США был временно закрыт. Угрозы обществу нет", — указано в сообщении.На появившихся в соцсетях видео и фото виден дым, поднимающийся неподалеку от комплекса. На других изображениях видно, что огонь был под эстакадой — в таких местах бездомные часто ставят палатки.

https://ria.ru/20210117/vashington-1593432403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

округ колумбия, капитолий, вашингтон (город), сша, в мире