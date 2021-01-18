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В Вашингтоне из-за пожара эвакуировали Капитолий
В Вашингтоне из-за пожара эвакуировали Капитолий
В Вашингтоне рядом с Капитолием произошел пожар, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя правоохранительных органов. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T18:54
2021-01-18T19:59
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. В Вашингтоне рядом с Капитолием произошел пожар, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя правоохранительных органов.Сообщалось также, что доступ ко всем зданиям комплекса закрыли из-за "внешней угрозы", а участников репетиции инаугурации эвакуировали.Позднее Секретная служба США сообщила в Twitter, что огонь потушен."Органы общественной безопасности и охраны правопорядка выехали на небольшой пожар в районе Первой и Ф-Стрит в Вашингтоне, округ Колумбия, который был потушен. Из соображений безопасности комплекс зданий Капитолия США был временно закрыт. Угрозы обществу нет", — указано в сообщении.На появившихся в соцсетях видео и фото виден дым, поднимающийся неподалеку от комплекса. На других изображениях видно, что огонь был под эстакадой — в таких местах бездомные часто ставят палатки.
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округ колумбия, капитолий, вашингтон (город), сша, в мире

В Вашингтоне из-за пожара эвакуировали Капитолий

18:54 18.01.2021 (обновлено: 19:59 18.01.2021)
 
© AP Photo / Carolyn KasterВоеннослужащие США во время эвакуации из здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащие США во время эвакуации из здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. В Вашингтоне рядом с Капитолием произошел пожар, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Сообщалось также, что доступ ко всем зданиям комплекса закрыли из-за "внешней угрозы", а участников репетиции инаугурации эвакуировали.
Позднее Секретная служба США сообщила в Twitter, что огонь потушен.
"Органы общественной безопасности и охраны правопорядка выехали на небольшой пожар в районе Первой и Ф-Стрит в Вашингтоне, округ Колумбия, который был потушен. Из соображений безопасности комплекс зданий Капитолия США был временно закрыт. Угрозы обществу нет", — указано в сообщении.
На появившихся в соцсетях видео и фото виден дым, поднимающийся неподалеку от комплекса. На других изображениях видно, что огонь был под эстакадой — в таких местах бездомные часто ставят палатки.
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