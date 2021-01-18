https://ria.ru/20210118/pozhar-1593527848.html

В Тюменской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире

В Тюменской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире

Двое маленьких детей погибли в пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме в Тюменской области, сообщила в понедельник прокуратура региона. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:58

2021-01-18T14:58

2021-01-18T14:58

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

тюменский район

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Двое маленьких детей погибли в пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме в Тюменской области, сообщила в понедельник прокуратура региона.Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ушла в магазин. На место происшествия выехал прокурор Тюменского района.СК РФ в свою очередь сообщает, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". В настоящий момент следователи и криминалисты выехали на место происшествия.

https://ria.ru/20210118/sud-1593463021.html

тюменская область

тюменский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, тюменский район, происшествия