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В Тюменской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире
В Тюменской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире
Двое маленьких детей погибли в пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме в Тюменской области, сообщила в понедельник прокуратура региона. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:58
2021-01-18T14:58
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
тюменский район
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Двое маленьких детей погибли в пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме в Тюменской области, сообщила в понедельник прокуратура региона.Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ушла в магазин. На место происшествия выехал прокурор Тюменского района.СК РФ в свою очередь сообщает, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". В настоящий момент следователи и криминалисты выехали на место происшествия.
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тюменская область
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следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, тюменский район, происшествия

В Тюменской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире

14:58 18.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Двое маленьких детей погибли в пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме в Тюменской области, сообщила в понедельник прокуратура региона.
"Днем 18 января 2021 года в одной из квартир одноэтажного восьмиквартирного дома в поселке Богандинский Тюменского района по улице Привокзальной, 7 произошел пожар. В квартире обнаружены двое малолетних детей 2016 года рождения и 2020 года рождения. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти их не удалось", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ушла в магазин. На место происшествия выехал прокурор Тюменского района.
СК РФ в свою очередь сообщает, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". В настоящий момент следователи и криминалисты выехали на место происшествия.
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Следственный комитет России (СК РФ)Тюменская областьТюменский районПроисшествия
 
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