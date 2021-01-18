https://ria.ru/20210118/pozhar-1593520473.html

В Красноярске четыре человека пострадали при пожаре в квартире

В Красноярске четыре человека пострадали при пожаре в квартире

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС РФ. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:32

2021-01-18T14:32

2021-01-18T14:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС РФ.По его данным, в доме по улице 60 лет Октября, 31 в квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи на площади 15 квадратных метров.На месте работают 7 единиц техники и около 19 человек личного состава.

https://ria.ru/20210118/sud-1593463021.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия