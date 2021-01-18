https://ria.ru/20210118/pozhar-1593520473.html
В Красноярске четыре человека пострадали при пожаре в квартире
В Красноярске четыре человека пострадали при пожаре в квартире
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС РФ. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:32
2021-01-18T14:32
2021-01-18T14:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС РФ.По его данным, в доме по улице 60 лет Октября, 31 в квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи на площади 15 квадратных метров.На месте работают 7 единиц техники и около 19 человек личного состава.
https://ria.ru/20210118/sud-1593463021.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия