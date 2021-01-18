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В Уфе загорелся фанерный завод
В Уфе загорелся фанерный завод
Пожарные тушат возгорание на фанерном заводе в Уфе на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:58
2021-01-18T08:58
2021-01-18T08:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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УФА, 18 янв - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на фанерном заводе в Уфе на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, горит Уфимский фанерно-плитный комбинат на улице Рижская."По прибытии на место пожарных расчетов наблюдалось задымление на втором этаже. В ходе разведки установлено, что происходит горение готовой продукции на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара производится по повышенному рангу пожара № 3, которое осложняется большой пожарной нагрузкой", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 12 человек.В тушении пожара задействовано 68 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20200131/1564103536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия
УФА, 18 янв - РИА Новости.
Пожарные тушат возгорание на фанерном заводе в Уфе
на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС
по Башкирии.
По данным ведомства, горит Уфимский фанерно-плитный комбинат на улице Рижская.
"По прибытии на место пожарных расчетов наблюдалось задымление на втором этаже. В ходе разведки установлено, что происходит горение готовой продукции на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара производится по повышенному рангу пожара № 3, которое осложняется большой пожарной нагрузкой", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 12 человек.
В тушении пожара задействовано 68 человек и 20 единиц техники.