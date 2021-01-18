Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/pozhar-1593451149.html
В Уфе загорелся фанерный завод
В Уфе загорелся фанерный завод
Пожарные тушат возгорание на фанерном заводе в Уфе на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:58
2021-01-18T08:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
УФА, 18 янв - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на фанерном заводе в Уфе на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, горит Уфимский фанерно-плитный комбинат на улице Рижская."По прибытии на место пожарных расчетов наблюдалось задымление на втором этаже. В ходе разведки установлено, что происходит горение готовой продукции на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара производится по повышенному рангу пожара № 3, которое осложняется большой пожарной нагрузкой", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 12 человек.В тушении пожара задействовано 68 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20200131/1564103536.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия

В Уфе загорелся фанерный завод

08:58 18.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 18 янв - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на фанерном заводе в Уфе на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, горит Уфимский фанерно-плитный комбинат на улице Рижская.
"По прибытии на место пожарных расчетов наблюдалось задымление на втором этаже. В ходе разведки установлено, что происходит горение готовой продукции на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара производится по повышенному рангу пожара № 3, которое осложняется большой пожарной нагрузкой", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 12 человек.
В тушении пожара задействовано 68 человек и 20 единиц техники.
Пожарные машины на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
31 января 2020, 13:20
Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
Лента новостейМолния