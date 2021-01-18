https://ria.ru/20210118/pozhar-1593451149.html

В Уфе загорелся фанерный завод

В Уфе загорелся фанерный завод

Пожарные тушат возгорание на фанерном заводе в Уфе на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:58

2021-01-18T08:58

2021-01-18T08:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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УФА, 18 янв - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на фанерном заводе в Уфе на площади 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, горит Уфимский фанерно-плитный комбинат на улице Рижская."По прибытии на место пожарных расчетов наблюдалось задымление на втором этаже. В ходе разведки установлено, что происходит горение готовой продукции на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара производится по повышенному рангу пожара № 3, которое осложняется большой пожарной нагрузкой", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 12 человек.В тушении пожара задействовано 68 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20200131/1564103536.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия