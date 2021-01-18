https://ria.ru/20210118/pozhar-1593440286.html
В Петрозаводске трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире
В Петрозаводске трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире
Трое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Петрозаводске, пострадавший ребенок скончался позже в больнице, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:24
2021-01-18T02:24
2021-01-18T02:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
петрозаводск
республика карелия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155281/92/1552819213_0:152:3004:1842_1920x0_80_0_0_8c338205b31eb879a9b91cbca6feffd6.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Трое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Петрозаводске, пострадавший ребенок скончался позже в больнице, сообщается на сайте СК РФ."По версии следствия, 17 января в одной из квартир многоквартирного дома в Петрозаводске произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался", - говорится в сообщении.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".По делу проводятся все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20210117/pozhar-1593381725.html
россия
москва
петрозаводск
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155281/92/1552819213_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_2222b15ae811092475a5294af822d3df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, петрозаводск, республика карелия, происшествия