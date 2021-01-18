https://ria.ru/20210118/pozhar-1593440286.html

В Петрозаводске трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире

В Петрозаводске трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире

Трое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Петрозаводске, пострадавший ребенок скончался позже в больнице, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T02:24

2021-01-18T02:24

2021-01-18T02:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

петрозаводск

республика карелия

происшествия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Трое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Петрозаводске, пострадавший ребенок скончался позже в больнице, сообщается на сайте СК РФ."По версии следствия, 17 января в одной из квартир многоквартирного дома в Петрозаводске произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался", - говорится в сообщении.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".По делу проводятся все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20210117/pozhar-1593381725.html

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петрозаводск

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, петрозаводск, республика карелия, происшествия