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В Петрозаводске трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире
В Петрозаводске трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире
Трое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Петрозаводске, пострадавший ребенок скончался позже в больнице, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:24
2021-01-18T02:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
петрозаводск
республика карелия
происшествия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Трое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Петрозаводске, пострадавший ребенок скончался позже в больнице, сообщается на сайте СК РФ."По версии следствия, 17 января в одной из квартир многоквартирного дома в Петрозаводске произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался", - говорится в сообщении.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".По делу проводятся все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, петрозаводск, республика карелия, происшествия

В Петрозаводске трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире

02:24 18.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Трое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Петрозаводске, пострадавший ребенок скончался позже в больнице, сообщается на сайте СК РФ.
"По версии следствия, 17 января в одной из квартир многоквартирного дома в Петрозаводске произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
По делу проводятся все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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