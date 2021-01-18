Эксперт спрогнозировал будущее "Северного потока — 2" при Лашете
14:24 18.01.2021 (обновлено: 21:18 18.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае своего канцлерства будет также бороться за реализацию "Северного потока 2", как это делает нынешнее руководство страны, считает политолог Александр Рар.
Армин Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.
По словам эксперта, Европа нуждается в экологичном проекте, в этой связи Германия и борется за "Северный поток 2" - с тем, чтобы реализовать свои планы. "И, конечно, Лашет как канцлер заинтересован в том, чтобы немцам жилось хорошо, чтобы европейцам жилось хорошо, и он все будет делать для таких громадных важных проектов, которые обеспечат энергетическую безопасность и силу Европы", - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции о политической ситуации в Германии в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что "Северный поток 2", так же как и "Северный поток 1", как и "Турецкий поток" - это не подарок, который Германия или Европа делают России. "Это совместный проект России и Европы, он нужен Европе... Германия и Европейский союз приняли кардинально революционное для себя решение - выстроить у себя "зеленую" экономику, отказываться радикально до 2050 года... от угольной промышленности, от нефти и атомной промышленности", - пояснил спикер.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"