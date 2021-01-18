https://ria.ru/20210118/potok-1593518923.html

Эксперт спрогнозировал будущее "Северного потока — 2" при Лашете

Эксперт спрогнозировал будущее "Северного потока — 2" при Лашете

Избранный лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае своего канцлерства будет также бороться за реализацию "Северного потока 2", как это делает... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:24

2021-01-18T14:24

2021-01-18T21:18

nord stream 2 ag

северный поток — 2

турецкий поток

северный поток

ангела меркель

германия

дания

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593099007_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_dcb7e4eda0806be47816cfd36906f6fc.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае своего канцлерства будет также бороться за реализацию "Северного потока 2", как это делает нынешнее руководство страны, считает политолог Александр Рар.Армин Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.По словам эксперта, Европа нуждается в экологичном проекте, в этой связи Германия и борется за "Северный поток 2" - с тем, чтобы реализовать свои планы. "И, конечно, Лашет как канцлер заинтересован в том, чтобы немцам жилось хорошо, чтобы европейцам жилось хорошо, и он все будет делать для таких громадных важных проектов, которые обеспечат энергетическую безопасность и силу Европы", - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции о политической ситуации в Германии в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что "Северный поток 2", так же как и "Северный поток 1", как и "Турецкий поток" - это не подарок, который Германия или Европа делают России. "Это совместный проект России и Европы, он нужен Европе... Германия и Европейский союз приняли кардинально революционное для себя решение - выстроить у себя "зеленую" экономику, отказываться радикально до 2050 года... от угольной промышленности, от нефти и атомной промышленности", - пояснил спикер.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210116/priostanovka-1593323544.html

германия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nord stream 2 ag, северный поток — 2, турецкий поток, северный поток, ангела меркель, германия, дания, экономика