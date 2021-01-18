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Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
Полиция задержала жителя приморского Артёма, похитившего из зоомагазина клетку с попугаями и деньги, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T05:44
2021-01-18T05:44
россия
владивосток
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Полиция задержала жителя приморского Артёма, похитившего из зоомагазина клетку с попугаями и деньги, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.По информации полиции, о происшествии сообщила продавец магазина. Она рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. Подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что 28-летний житель Артема уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Задержанный рассказал, что в тот день употреблял спиртное, а когда выпивка закончилась и денег не оказалось, решил пойти на преступление. По его словам, на похищенные денежные средства намеревался приобрести спиртное и продукты, а попугаев хотел подарить своей девушке."В ходе обыска по его месту жительства полицейские изъяли клетку с птицами, а также похищенные денежные средства. В следственном подразделении городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по… ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой)... В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч рублей, фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.
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россия, владивосток, артем, приморский край, происшествия

Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями

05:44 18.01.2021
 
© РИА Новости / Карина СапуноваПопугай в зоопарке
Попугай в зоопарке - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Карина Сапунова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Полиция задержала жителя приморского Артёма, похитившего из зоомагазина клетку с попугаями и деньги, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.
По информации полиции, о происшествии сообщила продавец магазина. Она рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. Подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что 28-летний житель Артема уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Задержанный рассказал, что в тот день употреблял спиртное, а когда выпивка закончилась и денег не оказалось, решил пойти на преступление. По его словам, на похищенные денежные средства намеревался приобрести спиртное и продукты, а попугаев хотел подарить своей девушке.
"В ходе обыска по его месту жительства полицейские изъяли клетку с птицами, а также похищенные денежные средства. В следственном подразделении городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по… ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой)... В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч рублей, фигуранту может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.
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