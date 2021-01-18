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NYT: союзники Трампа зарабатывали на помилованиях, используя связи с ним
NYT: союзники Трампа зарабатывали на помилованиях, используя связи с ним
Соратники президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за свои услуги по лоббированию помилований осужденным преступникам, в том числе... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:17
2021-01-18T02:46
фбр
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аризона
вашингтон (город)
дональд трамп
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соратники президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за свои услуги по лоббированию помилований осужденным преступникам, в том числе используя свои связи с президентом, сообщает газета New York Times со ссылкой на документы и интервью с осведомленными источниками.Отмечается, что количество помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что Трамп не сможет оспорить свое поражение на выборах.В статье речь идет о нескольких лоббистах, связанных с Трампом и его окружением. В частности, бывший федеральный прокурор Бретт Толмен, который консультировал Белый дом по вопросам помилования и смягчения наказаний, смог монетизировать свою работу по продвижению помилований и заработал десятки тысяч долларов как минимум на трех делах.Сын экс-сенатора Джереми Хатчинсона в 2019 году признал вину в получении взяток и мошенничестве с налогами. Его отец, Тим Хатчинсон, заплатил Толмену не менее 10 тысяч долларов за лоббирование помилования сына в Белом доме и Конгрессе.Также ранее в этом месяце Толмен подал документы, где указал, что ему заплатили 20 тысяч долларов в конце прошлого года за попытки добиться компенсации для светской львицы и мошенницы Дины Вейн Рис, которая вышла из тюрьмы в 2014 году.Наряду с этим Толмен получил 22,5 тысячи долларов от жителя Аризоны, который нанял его в минувшем сентябре для прошения о помиловании Росса Ульбрихта, основателя онлайн-платформы Silk Road, где велась продажа наркотиков. Ульбрихта в 2015 году приговорили к пожизненному заключению.Один из самых близких к Трампу и его администрации лоббист Мэтт Шлапп в течение нескольких недель добивается помилования крупного спонсора республиканцев Паркера Пети. В ноябре Пети был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами.Также о возможности помилования заявлял бывший адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд. Он говорил своим клиентам, что может получить помилование, благодаря связям с Трампом и помощником американского лидера Джаредом Кушнером. По данным New York Times, он использовали "обиду" президента на систему правосудия, чтобы продвигать своих "кандидатов" на помилование.В частности, он представлял интересы Уильяма Уолтерса, состоятельного любителя делать ставки на спорт. Уолтерс находился под следствием прокуратуры Манхэттена и ФБР в связи с махинациями. Дауд от Уолтерса получил десятки тысяч долларов за свои услуги, но помилован тот так и не был.Другой лоббист - бывший советник штаба Трампа Карен Джорно, у нее также были связи с окружением президента. Она помогал добиться помилования экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации.Газета получила копию соглашения между Джорно и Кириаку "о достижении полного помилования от президента Дональда Трампа". Джорно должна была получить 50 тысяч долларов за свои услуги еще 50 тысяч в качестве премии, если она добьется помилования. Сама Джорно заявила, что никогда не говорила с Трампом о Кириаку напрямую и никого не лоббировала с просьбой о помиловании в его администрации.Кириаку, в свою очередь, сообщил, что в прошлом году встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и его помощниками в отеле Trump International в Вашингтоне. В один момент один из соратников Джулиани заявил, что юрист может помочь ему, но "за два миллиона долларов". Кириаку отказался, поскольку его задача – вернуть возможность получить пенсию на 700 тысяч долларов, что гораздо меньше. Джулиани опроверг такую версию событий и заявил, что не помнит о встрече."Этот закулисный торг и система особых привилегий не учитывает интересы сотен простых людей, которые послушно выстроились в очередь, как того требуют правила Министерства юстиции", - цитирует газета Маргарет Лав, которая руководила процессом помилования Министерства юстиции с 1990 по 1997 год в качестве поверенного по помилованиям в США.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщал, что Трамп может до своего предполагаемого ухода с поста главы государства помиловать целый ряд лиц. Источник утверждал также, что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вменить в будущем.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
https://ria.ru/20210117/tramp-1593414643.html
https://ria.ru/20210117/michigan-1593429193.html
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NYT: союзники Трампа зарабатывали на помилованиях, используя связи с ним

02:17 18.01.2021 (обновлено: 02:46 18.01.2021)
 
© REUTERS / CHERISS MAYДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© REUTERS / CHERISS MAY
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соратники президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за свои услуги по лоббированию помилований осужденным преступникам, в том числе используя свои связи с президентом, сообщает газета New York Times со ссылкой на документы и интервью с осведомленными источниками.
Отмечается, что количество помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что Трамп не сможет оспорить свое поражение на выборах.
В статье речь идет о нескольких лоббистах, связанных с Трампом и его окружением. В частности, бывший федеральный прокурор Бретт Толмен, который консультировал Белый дом по вопросам помилования и смягчения наказаний, смог монетизировать свою работу по продвижению помилований и заработал десятки тысяч долларов как минимум на трех делах.
Сын экс-сенатора Джереми Хатчинсона в 2019 году признал вину в получении взяток и мошенничестве с налогами. Его отец, Тим Хатчинсон, заплатил Толмену не менее 10 тысяч долларов за лоббирование помилования сына в Белом доме и Конгрессе.
Также ранее в этом месяце Толмен подал документы, где указал, что ему заплатили 20 тысяч долларов в конце прошлого года за попытки добиться компенсации для светской львицы и мошенницы Дины Вейн Рис, которая вышла из тюрьмы в 2014 году.
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Наряду с этим Толмен получил 22,5 тысячи долларов от жителя Аризоны, который нанял его в минувшем сентябре для прошения о помиловании Росса Ульбрихта, основателя онлайн-платформы Silk Road, где велась продажа наркотиков. Ульбрихта в 2015 году приговорили к пожизненному заключению.
Один из самых близких к Трампу и его администрации лоббист Мэтт Шлапп в течение нескольких недель добивается помилования крупного спонсора республиканцев Паркера Пети. В ноябре Пети был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами.
Также о возможности помилования заявлял бывший адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд. Он говорил своим клиентам, что может получить помилование, благодаря связям с Трампом и помощником американского лидера Джаредом Кушнером. По данным New York Times, он использовали "обиду" президента на систему правосудия, чтобы продвигать своих "кандидатов" на помилование.
В частности, он представлял интересы Уильяма Уолтерса, состоятельного любителя делать ставки на спорт. Уолтерс находился под следствием прокуратуры Манхэттена и ФБР в связи с махинациями. Дауд от Уолтерса получил десятки тысяч долларов за свои услуги, но помилован тот так и не был.
Другой лоббист - бывший советник штаба Трампа Карен Джорно, у нее также были связи с окружением президента. Она помогал добиться помилования экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации.
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Газета получила копию соглашения между Джорно и Кириаку "о достижении полного помилования от президента Дональда Трампа". Джорно должна была получить 50 тысяч долларов за свои услуги еще 50 тысяч в качестве премии, если она добьется помилования. Сама Джорно заявила, что никогда не говорила с Трампом о Кириаку напрямую и никого не лоббировала с просьбой о помиловании в его администрации.
Кириаку, в свою очередь, сообщил, что в прошлом году встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и его помощниками в отеле Trump International в Вашингтоне. В один момент один из соратников Джулиани заявил, что юрист может помочь ему, но "за два миллиона долларов". Кириаку отказался, поскольку его задача – вернуть возможность получить пенсию на 700 тысяч долларов, что гораздо меньше. Джулиани опроверг такую версию событий и заявил, что не помнит о встрече.
"Этот закулисный торг и система особых привилегий не учитывает интересы сотен простых людей, которые послушно выстроились в очередь, как того требуют правила Министерства юстиции", - цитирует газета Маргарет Лав, которая руководила процессом помилования Министерства юстиции с 1990 по 1997 год в качестве поверенного по помилованиям в США.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщал, что Трамп может до своего предполагаемого ухода с поста главы государства помиловать целый ряд лиц. Источник утверждал также, что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вменить в будущем.
Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
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