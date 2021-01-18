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Псковская полиция ищет мужчину, ударившего собаку и залезшего на елку
Псковская полиция ищет мужчину, ударившего собаку и залезшего на елку
Полиция разыскивает неадекватного мужчину, который в деревне Палкино Псковской области избил собаку, а затем залез на новогоднюю елку и сорвал с нее гирлянду,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:12
2021-01-18T11:12
псковская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Полиция разыскивает неадекватного мужчину, который в деревне Палкино Псковской области избил собаку, а затем залез на новогоднюю елку и сорвал с нее гирлянду, сообщает пресс-служба УМВД по региону.Накануне в соцсетях появилось видео, где двое мужчин, один из которых выглядит нетрезвым, прогуливаются по поселку в ночное время. Он берет на руки собаку и через некоторое время бросает ее на землю, с силой пинает ногой. Затем мужчина пытается забраться на новогоднюю елку, ломает ее ветви и спрыгивает, срывая гирлянду. На видео, которое возмутило пользователей интернета, постоянно звучат его реплики: "Я придурок, у меня и справка есть".Как отмечает полиция, местный житель будет привлечен к административной ответственности.
https://ria.ru/20210117/territoriya-spaseniya-volontery-v-lipetske-lechat-bezdomnykh-koshek-i-sobak--1593424483.html
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псковская область, происшествия

Псковская полиция ищет мужчину, ударившего собаку и залезшего на елку

11:12 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Полиция разыскивает неадекватного мужчину, который в деревне Палкино Псковской области избил собаку, а затем залез на новогоднюю елку и сорвал с нее гирлянду, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Накануне в соцсетях появилось видео, где двое мужчин, один из которых выглядит нетрезвым, прогуливаются по поселку в ночное время. Он берет на руки собаку и через некоторое время бросает ее на землю, с силой пинает ногой. Затем мужчина пытается забраться на новогоднюю елку, ломает ее ветви и спрыгивает, срывая гирлянду. На видео, которое возмутило пользователей интернета, постоянно звучат его реплики: "Я придурок, у меня и справка есть".
Территория спасения: в частном приюте Липецка лечат бездомных кошек и собак - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 20:15
"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао.
"В настоящее время полицией проводится проверка по фактам, изображенным на видео, личности граждан установлены. Устанавливается местонахождение мужчины, повредившего елку и ударившего собаку", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, местный житель будет привлечен к административной ответственности.
 
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