Псковская полиция ищет мужчину, ударившего собаку и залезшего на елку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Полиция разыскивает неадекватного мужчину, который в деревне Палкино Псковской области избил собаку, а затем залез на новогоднюю елку и сорвал с нее гирлянду, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Накануне в соцсетях появилось видео, где двое мужчин, один из которых выглядит нетрезвым, прогуливаются по поселку в ночное время. Он берет на руки собаку и через некоторое время бросает ее на землю, с силой пинает ногой. Затем мужчина пытается забраться на новогоднюю елку, ломает ее ветви и спрыгивает, срывая гирлянду. На видео, которое возмутило пользователей интернета, постоянно звучат его реплики: "Я придурок, у меня и справка есть".
17 января, 20:15"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао.
"В настоящее время полицией проводится проверка по фактам, изображенным на видео, личности граждан установлены. Устанавливается местонахождение мужчины, повредившего елку и ударившего собаку", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, местный житель будет привлечен к административной ответственности.