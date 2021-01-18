https://ria.ru/20210118/politsiya-1593469590.html

Псковская полиция ищет мужчину, ударившего собаку и залезшего на елку

Псковская полиция ищет мужчину, ударившего собаку и залезшего на елку

Полиция разыскивает неадекватного мужчину, который в деревне Палкино Псковской области избил собаку, а затем залез на новогоднюю елку и сорвал с нее гирлянду,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:12

2021-01-18T11:12

2021-01-18T11:12

псковская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Полиция разыскивает неадекватного мужчину, который в деревне Палкино Псковской области избил собаку, а затем залез на новогоднюю елку и сорвал с нее гирлянду, сообщает пресс-служба УМВД по региону.Накануне в соцсетях появилось видео, где двое мужчин, один из которых выглядит нетрезвым, прогуливаются по поселку в ночное время. Он берет на руки собаку и через некоторое время бросает ее на землю, с силой пинает ногой. Затем мужчина пытается забраться на новогоднюю елку, ломает ее ветви и спрыгивает, срывая гирлянду. На видео, которое возмутило пользователей интернета, постоянно звучат его реплики: "Я придурок, у меня и справка есть".Как отмечает полиция, местный житель будет привлечен к административной ответственности.

https://ria.ru/20210117/territoriya-spaseniya-volontery-v-lipetske-lechat-bezdomnykh-koshek-i-sobak--1593424483.html

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псковская область, происшествия