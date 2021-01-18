https://ria.ru/20210118/politseyskiy-1593499481.html

В Чебоксарах экс-полицейский получил срок за применение электрошокера

В Чебоксарах экс-полицейский получил срок за применение электрошокера

Бывший полицейский в Чебоксарах признан виновным в превышении должностных полномочий за применение электрошокера к задержанному и осужден на два года условно,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:06

2021-01-18T13:06

2021-01-18T13:06

следственный комитет россии (ск рф)

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Бывший полицейский в Чебоксарах признан виновным в превышении должностных полномочий за применение электрошокера к задержанному и осужден на два года условно, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что утром 24 сентября 2020 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции, прибыв к одному из кафе города Чебоксары для разбирательства по сообщению о совершении мужчиной мелкого хулиганства, без достаточных на то оснований, несмотря на спокойное поведение административно задержанного, который не проявлял агрессию и не оказывал сопротивление, применил к нему электрошокер, произведя им пять электроразрядов по различным частям тела потерпевшего.Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств). По результатам проведенной служебной проверки полицейский был освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/proisshestviya-1593182215.html

чебоксары

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следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия