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В Чебоксарах экс-полицейский получил срок за применение электрошокера
В Чебоксарах экс-полицейский получил срок за применение электрошокера
Бывший полицейский в Чебоксарах признан виновным в превышении должностных полномочий за применение электрошокера к задержанному и осужден на два года условно,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:06
2021-01-18T13:06
следственный комитет россии (ск рф)
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Бывший полицейский в Чебоксарах признан виновным в превышении должностных полномочий за применение электрошокера к задержанному и осужден на два года условно, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что утром 24 сентября 2020 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции, прибыв к одному из кафе города Чебоксары для разбирательства по сообщению о совершении мужчиной мелкого хулиганства, без достаточных на то оснований, несмотря на спокойное поведение административно задержанного, который не проявлял агрессию и не оказывал сопротивление, применил к нему электрошокер, произведя им пять электроразрядов по различным частям тела потерпевшего.Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств). По результатам проведенной служебной проверки полицейский был освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам.
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следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия

В Чебоксарах экс-полицейский получил срок за применение электрошокера

13:06 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Бывший полицейский в Чебоксарах признан виновным в превышении должностных полномочий за применение электрошокера к задержанному и осужден на два года условно, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и судом установлено, что утром 24 сентября 2020 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции, прибыв к одному из кафе города Чебоксары для разбирательства по сообщению о совершении мужчиной мелкого хулиганства, без достаточных на то оснований, несмотря на спокойное поведение административно задержанного, который не проявлял агрессию и не оказывал сопротивление, применил к нему электрошокер, произведя им пять электроразрядов по различным частям тела потерпевшего.
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15 января, 13:17
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Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств). По результатам проведенной служебной проверки полицейский был освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать государственные должности на полтора года", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
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