Эксперт объяснил ошибку зарубежных сайтов в прогнозе погоды для Москвы
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура в центре Москвы из-за "острова тепла" в ночь с воскресенья на понедельник не опускалась ниже минус 18 градусов, хотя зарубежные сайты прогнозировали температуру в минус 28 градусов, сообщил РИА Новости доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.
"Прошедшая ночь была самой морозной в текущую зиму. На отдельных станциях области температура опускалась до минус 30 градусов, в центре Москвы было теплее - до минус 17-18 градусов. Такая разница объясняется тем, что Москва - это "остров тепла", который сильно влияет на температуры. Зарубежные метеорологи не могли верно оценить влияние московского "острова тепла", поэтому ошиблись в прогнозах", - заявил Константинов.
15 января, 10:14Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в феврале
Он добавил, что разница в 12-15 градусов между мегаполисом и областью для зимы - нормальное явление.
Как отмечают ученые МГУ, термин "остров тепла" имеет отношение к территории, характеризующейся более высокой температурой земной поверхности или воздуха в сравнении с окружающей местностью. Для Москвы, как и для любого крупного мегаполиса, характерно формирование "теплового острова". Это связано с тем, что в тепловом балансе города участвуют как природная, так и техногенная составляющие. К техногенной составляющей относятся поступление тепла от автотранспорта, от стационарных источников (промышленных предприятий, источников теплоснабжения), тепла при нагреве солнечными лучами зданий и асфальта, а также приход тепла со сточными водами.