https://ria.ru/20210118/pogoda-1593566981.html

Эксперт объяснил ошибку зарубежных сайтов в прогнозе погоды для Москвы

Эксперт объяснил ошибку зарубежных сайтов в прогнозе погоды для Москвы

Температура в центре Москвы из-за "острова тепла" в ночь с воскресенья на понедельник не опускалась ниже минус 18 градусов, хотя зарубежные сайты прогнозировали РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:58

2021-01-18T17:58

2021-01-18T17:58

россия

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)

погода

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура в центре Москвы из-за "острова тепла" в ночь с воскресенья на понедельник не опускалась ниже минус 18 градусов, хотя зарубежные сайты прогнозировали температуру в минус 28 градусов, сообщил РИА Новости доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.Он добавил, что разница в 12-15 градусов между мегаполисом и областью для зимы - нормальное явление.Как отмечают ученые МГУ, термин "остров тепла" имеет отношение к территории, характеризующейся более высокой температурой земной поверхности или воздуха в сравнении с окружающей местностью. Для Москвы, как и для любого крупного мегаполиса, характерно формирование "теплового острова". Это связано с тем, что в тепловом балансе города участвуют как природная, так и техногенная составляющие. К техногенной составляющей относятся поступление тепла от автотранспорта, от стационарных источников (промышленных предприятий, источников теплоснабжения), тепла при нагреве солнечными лучами зданий и асфальта, а также приход тепла со сточными водами.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

россия

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россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), погода, москва, общество