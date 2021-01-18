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Эксперт объяснил ошибку зарубежных сайтов в прогнозе погоды для Москвы
Эксперт объяснил ошибку зарубежных сайтов в прогнозе погоды для Москвы
Температура в центре Москвы из-за "острова тепла" в ночь с воскресенья на понедельник не опускалась ниже минус 18 градусов, хотя зарубежные сайты прогнозировали РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:58
2021-01-18T17:58
россия
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
погода
москва
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура в центре Москвы из-за "острова тепла" в ночь с воскресенья на понедельник не опускалась ниже минус 18 градусов, хотя зарубежные сайты прогнозировали температуру в минус 28 градусов, сообщил РИА Новости доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.Он добавил, что разница в 12-15 градусов между мегаполисом и областью для зимы - нормальное явление.Как отмечают ученые МГУ, термин "остров тепла" имеет отношение к территории, характеризующейся более высокой температурой земной поверхности или воздуха в сравнении с окружающей местностью. Для Москвы, как и для любого крупного мегаполиса, характерно формирование "теплового острова". Это связано с тем, что в тепловом балансе города участвуют как природная, так и техногенная составляющие. К техногенной составляющей относятся поступление тепла от автотранспорта, от стационарных источников (промышленных предприятий, источников теплоснабжения), тепла при нагреве солнечными лучами зданий и асфальта, а также приход тепла со сточными водами.
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россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), погода, москва, общество

Эксперт объяснил ошибку зарубежных сайтов в прогнозе погоды для Москвы

17:58 18.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура в центре Москвы из-за "острова тепла" в ночь с воскресенья на понедельник не опускалась ниже минус 18 градусов, хотя зарубежные сайты прогнозировали температуру в минус 28 градусов, сообщил РИА Новости доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.

"Прошедшая ночь была самой морозной в текущую зиму. На отдельных станциях области температура опускалась до минус 30 градусов, в центре Москвы было теплее - до минус 17-18 градусов. Такая разница объясняется тем, что Москва - это "остров тепла", который сильно влияет на температуры. Зарубежные метеорологи не могли верно оценить влияние московского "острова тепла", поэтому ошиблись в прогнозах", - заявил Константинов.

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Он добавил, что разница в 12-15 градусов между мегаполисом и областью для зимы - нормальное явление.
Как отмечают ученые МГУ, термин "остров тепла" имеет отношение к территории, характеризующейся более высокой температурой земной поверхности или воздуха в сравнении с окружающей местностью. Для Москвы, как и для любого крупного мегаполиса, характерно формирование "теплового острова". Это связано с тем, что в тепловом балансе города участвуют как природная, так и техногенная составляющие. К техногенной составляющей относятся поступление тепла от автотранспорта, от стационарных источников (промышленных предприятий, источников теплоснабжения), тепла при нагреве солнечными лучами зданий и асфальта, а также приход тепла со сточными водами.
 
РоссияПавел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)ПогодаМоскваОбщество
 
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