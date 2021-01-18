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Москвичей в понедельник ожидают морозы до минус 19
Москвичей в понедельник ожидают морозы до минус 19
В понедельник москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 18.01.2021
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погода
москва
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В понедельник москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков."Температура воздуха в столице минус 17-19, в Подмосковье минус 16-21", — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что ветер будет западный, слабый — до шести метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы.Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России: к четвергу в столицу и другие регионы начнет поступать теплый воздух с Атлантики. Уже в пятницу ожидается повышение дневной температуры до четырех градусов тепла и выше.
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погода, москва, общество

Москвичей в понедельник ожидают морозы до минус 19

08:01 18.01.2021 (обновлено: 09:26 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки на Воробьевых горах в Москве
Вид со смотровой площадки на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В понедельник москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков.
"Температура воздуха в столице минус 17-19, в Подмосковье минус 16-21", — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что ветер будет западный, слабый — до шести метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России: к четвергу в столицу и другие регионы начнет поступать теплый воздух с Атлантики. Уже в пятницу ожидается повышение дневной температуры до четырех градусов тепла и выше.
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