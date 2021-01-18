https://ria.ru/20210118/pogoda-1593448252.html

Москвичей в понедельник ожидают морозы до минус 19

Москвичей в понедельник ожидают морозы до минус 19

В понедельник москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:01

2021-01-18T08:01

2021-01-18T09:26

погода

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В понедельник москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков."Температура воздуха в столице минус 17-19, в Подмосковье минус 16-21", — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что ветер будет западный, слабый — до шести метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы.Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России: к четвергу в столицу и другие регионы начнет поступать теплый воздух с Атлантики. Уже в пятницу ожидается повышение дневной температуры до четырех градусов тепла и выше.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество