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Москвичей в понедельник ожидают морозы до минус 19
Москвичей в понедельник ожидают морозы до минус 19
В понедельник москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:01
2021-01-18T08:01
2021-01-18T09:26
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В понедельник москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков."Температура воздуха в столице минус 17-19, в Подмосковье минус 16-21", — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что ветер будет западный, слабый — до шести метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы.Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России: к четвергу в столицу и другие регионы начнет поступать теплый воздух с Атлантики. Уже в пятницу ожидается повышение дневной температуры до четырех градусов тепла и выше.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
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