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Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T05:11
2021-01-18T05:11
россия
людмила паршина
погода
поволжье
гидрометцентр
москва
тамбовская область
орловская область
курская область
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России.По ее словам, в четверг на север европейской территории страны, в том числе и в Москву, начнет поступать теплый воздух с Атлантики. Уже в пятницу ожидается повышение дневной температуры до четырех градусов тепла и выше. Специалист также отметила, что аномально холодная погода в центре европейской части России и на севере Поволжья сохранится в понедельник. Крещенская ночь тоже будет морозной.В Гидрометцентре уточнили, что в регионах южнее столицы аномальные холода сохранятся до среды. Речь идет о Тамбовской, Орловской, Курской, Белгородской областях. По прогнозу синоптика, температура там будет на 8-12 градусов ниже климатической нормы.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
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россия, людмила паршина, погода, поволжье, гидрометцентр, москва, тамбовская область, орловская область, курская область, белгородская область, общество

Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы

05:11 18.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России.
По ее словам, в четверг на север европейской территории страны, в том числе и в Москву, начнет поступать теплый воздух с Атлантики. Уже в пятницу ожидается повышение дневной температуры до четырех градусов тепла и выше.
Специалист также отметила, что аномально холодная погода в центре европейской части России и на севере Поволжья сохранится в понедельник. Крещенская ночь тоже будет морозной.

"В ночь на понедельник в столичном регионе до -31 градуса, днем — минус 18-23 градуса. Без осадков. Затем мороз начнет постепенно отступать. В ночь на Крещение в Москве минус 21-23 градуса, по области до -26. Днем 19 января минус 12-14, пройдет небольшой снег", — рассказала Паршина.

В Гидрометцентре уточнили, что в регионах южнее столицы аномальные холода сохранятся до среды. Речь идет о Тамбовской, Орловской, Курской, Белгородской областях. По прогнозу синоптика, температура там будет на 8-12 градусов ниже климатической нормы.
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РоссияЛюдмила ПаршинаПогодаПоволжьеГидрометцентрМоскваТамбовская областьОрловская областьКурская областьБелгородская областьОбщество
 
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