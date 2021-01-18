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Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T05:11
2021-01-18T05:11
2021-01-18T05:11
россия
людмила паршина
погода
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гидрометцентр
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России.По ее словам, в четверг на север европейской территории страны, в том числе и в Москву, начнет поступать теплый воздух с Атлантики. Уже в пятницу ожидается повышение дневной температуры до четырех градусов тепла и выше. Специалист также отметила, что аномально холодная погода в центре европейской части России и на севере Поволжья сохранится в понедельник. Крещенская ночь тоже будет морозной.В Гидрометцентре уточнили, что в регионах южнее столицы аномальные холода сохранятся до среды. Речь идет о Тамбовской, Орловской, Курской, Белгородской областях. По прогнозу синоптика, температура там будет на 8-12 градусов ниже климатической нормы.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
россия
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москва
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