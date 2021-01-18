https://ria.ru/20210118/pogoda-1593443124.html

Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы

Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T05:11

2021-01-18T05:11

2021-01-18T05:11

россия

людмила паршина

погода

поволжье

гидрометцентр

москва

тамбовская область

орловская область

курская область

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой" о приближении потепления к Центральной России.По ее словам, в четверг на север европейской территории страны, в том числе и в Москву, начнет поступать теплый воздух с Атлантики. Уже в пятницу ожидается повышение дневной температуры до четырех градусов тепла и выше. Специалист также отметила, что аномально холодная погода в центре европейской части России и на севере Поволжья сохранится в понедельник. Крещенская ночь тоже будет морозной.В Гидрометцентре уточнили, что в регионах южнее столицы аномальные холода сохранятся до среды. Речь идет о Тамбовской, Орловской, Курской, Белгородской областях. По прогнозу синоптика, температура там будет на 8-12 градусов ниже климатической нормы.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

россия

поволжье

москва

тамбовская область

орловская область

курская область

белгородская область

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