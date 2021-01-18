https://ria.ru/20210118/pogibshiy-1593581102.html

Спасатели извлекли тело одного погибшего после схода лавины на Домбае

Спасатели извлекли тело одного погибшего после схода лавины на Домбае

На месте схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии спасатели достали тело одного погибшего, сообщило МЧС. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T19:33

2021-01-18T19:33

2021-01-18T22:28

сход лавины на домбае

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На месте схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии спасатели достали тело одного погибшего, сообщило МЧС.Как ранее рассказал РИА Новости представитель местной туристической компании, под лавину не попал ни один турист, но пропал без вести работник, который находился на склоне.Как сообщил начальник ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко, поисково-спасательные работы завершены из-за наступления темноты и плохой погоды. Во вторник спасатели продолжат работу, будут расчищать полностью точку схода лавины, добавил он.Также в МЧС уточнили, что после схода лавины "устанавливается местонахождение двух человек".По данным СК, лавина сошла около 13:30 на четвертой линии канатной дороги поселка Домбай. Ведомство начало доследственную проверку. В МЧС заявляли, что под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. По словам участника поисковых работ, склон, где произошло ЧП, был закрыт из-за непогоды. Как сообщал врио первого заместителя начальника ГУ МЧС по КЧР Дмитрий Помогайбо, спасатели предупреждали о лавинной опасности с 17 по 19 января в горных районах республики.

https://ria.ru/20210118/dombay-1593556378.html

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия