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В Подмосковье уменьшилось число обращений о содержании жилого фонда
В Подмосковье уменьшилось число обращений о содержании жилого фонда
По сравнению с прошлогодними показателями количество заявок в единую диспетчерскую службу Подмосковья по категориям Госжилинспекции уменьшилось на 21%. Об этом... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:33
2021-01-18T19:33
2021-01-18T19:33
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. По сравнению с прошлогодними показателями количество заявок в единую диспетчерскую службу Подмосковья по категориям Госжилинспекции уменьшилось на 21%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.Уточняется, что с начала года областная Госжилинспекция обработала 7125 заявок.Больше всего подмосковных жителей беспокоят вопросы, касающиеся содержания подъездов: ненадлежащая уборка, неисправность освещения и входных дверей, а также некачественное отопление и сосульки на крышах многоквартирных домов. Эти категории находятся на особом контроле региональной Госжилинспекции."В топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений попали Жуковский (снижение на 72%), Шаховская (снижение на 67%), Серпухов (снижение на 63%), Лыткарино (снижение на 58%), Богородский (снижение на 45%)", — перечислила главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.
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госжилинспекция, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
По сравнению с прошлогодними показателями количество заявок в единую диспетчерскую службу Подмосковья по категориям Госжилинспекции уменьшилось на 21%. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Уточняется, что с начала года областная Госжилинспекция обработала 7125 заявок.
Больше всего подмосковных жителей беспокоят вопросы, касающиеся содержания подъездов: ненадлежащая уборка, неисправность освещения и входных дверей, а также некачественное отопление и сосульки на крышах многоквартирных домов. Эти категории находятся на особом контроле региональной Госжилинспекции.
"В топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений попали Жуковский (снижение на 72%), Шаховская (снижение на 67%), Серпухов (снижение на 63%), Лыткарино (снижение на 58%), Богородский (снижение на 45%)", — перечислила главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.