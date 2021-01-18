https://ria.ru/20210118/podmoskove-1593581201.html

В Подмосковье уменьшилось число обращений о содержании жилого фонда

В Подмосковье уменьшилось число обращений о содержании жилого фонда

По сравнению с прошлогодними показателями количество заявок в единую диспетчерскую службу Подмосковья по категориям Госжилинспекции уменьшилось на 21%. Об этом... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T19:33

2021-01-18T19:33

2021-01-18T19:33

новости подмосковья

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. По сравнению с прошлогодними показателями количество заявок в единую диспетчерскую службу Подмосковья по категориям Госжилинспекции уменьшилось на 21%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.Уточняется, что с начала года областная Госжилинспекция обработала 7125 заявок.Больше всего подмосковных жителей беспокоят вопросы, касающиеся содержания подъездов: ненадлежащая уборка, неисправность освещения и входных дверей, а также некачественное отопление и сосульки на крышах многоквартирных домов. Эти категории находятся на особом контроле региональной Госжилинспекции."В топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений попали Жуковский (снижение на 72%), Шаховская (снижение на 67%), Серпухов (снижение на 63%), Лыткарино (снижение на 58%), Богородский (снижение на 45%)", — перечислила главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госжилинспекция, московская область (подмосковье)