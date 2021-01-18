https://ria.ru/20210118/otvetstvennost-1593442977.html

В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц

В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц

Зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с "Известиями" сообщила, что ведомство выступает за ужесточение... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T04:44

2021-01-18T04:44

2021-01-18T04:45

следственный комитет россии (ск рф)

усть-илимск

общество

экономика

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с "Известиями" сообщила, что ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц.Она уточнила, что даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП со временем легко может избежать наказания.В качестве примера Леоненко привела уголовное дело, рассмотренное в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда судопроизводство по обвинению индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 миллиона рублей пришлось прекратить из-за истечения срока давности.Кроме того, замглавы СК напомнила, что сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако в ведомстве считают, что это слишком долго, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество.

https://ria.ru/20201123/putin-1585900642.html

усть-илимск

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), усть-илимск, общество, экономика