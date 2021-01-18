В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:44 18.01.2021 (обновлено: 04:45 18.01.2021)
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с "Известиями" сообщила, что ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц.
"Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года", — сказала Леоненко.
Она уточнила, что даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП со временем легко может избежать наказания.
В качестве примера Леоненко привела уголовное дело, рассмотренное в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда судопроизводство по обвинению индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 миллиона рублей пришлось прекратить из-за истечения срока давности.
Кроме того, замглавы СК напомнила, что сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако в ведомстве считают, что это слишком долго, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество.
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