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Ошибка магазина чуть не стоила женщине зубов
Ошибка магазина чуть не стоила женщине зубов
Жительница Великобритании Лиза Бутройд приняла упаковку с "бомбочками" за леденцы и получила серьезные ожоги. Об этом пишет газета The Sun. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:22
2021-01-18T13:22
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании Лиза Бутройд приняла упаковку с "бомбочками" за леденцы и получила серьезные ожоги. Об этом пишет газета The Sun.По словам Бутройд, коробки с пиротехнической игрушкой, представляющих собой мелкие камни, стояли в магазине рядом с другими сладостями. Придя домой, она решила попробовать "леденцы": в результате они начали взрываться у нее во рту. Женщина получила ожоги десен и губ и сломала зуб.На протяжении нескольких недель она чувствовала, будто рот "горит", не могла нормально есть и спать. Ожоги прошли через месяц, но в течение всего этого время пострадавшей пришлось принимать обезболивающие.В сети магазинов, где Бутройд купила "бомбочки", заверили, что уберут пиротехнику из отдела со сладостями. Как отметила женщина, если бы она решила угостить "леденцами" ребенка, то ему могло "разорвать рот".
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великобритания, в мире

Ошибка магазина чуть не стоила женщине зубов

13:22 18.01.2021
 
CC0 / Pixabay/ Silviarita / Конфеты
Конфеты - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
CC0 / Pixabay/ Silviarita /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании Лиза Бутройд приняла упаковку с "бомбочками" за леденцы и получила серьезные ожоги. Об этом пишет газета The Sun.
По словам Бутройд, коробки с пиротехнической игрушкой, представляющих собой мелкие камни, стояли в магазине рядом с другими сладостями. Придя домой, она решила попробовать "леденцы": в результате они начали взрываться у нее во рту. Женщина получила ожоги десен и губ и сломала зуб.
На протяжении нескольких недель она чувствовала, будто рот "горит", не могла нормально есть и спать. Ожоги прошли через месяц, но в течение всего этого время пострадавшей пришлось принимать обезболивающие.
В сети магазинов, где Бутройд купила "бомбочки", заверили, что уберут пиротехнику из отдела со сладостями. Как отметила женщина, если бы она решила угостить "леденцами" ребенка, то ему могло "разорвать рот".
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