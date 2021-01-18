https://ria.ru/20210118/obrazovanie-1593467281.html
Путин поручил помочь регионам с развитием инфраструктуры допобразования
Путин поручил помочь регионам с развитием инфраструктуры допобразования
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть предоставление финансовой помощи регионам на развитие инфраструктуры дополнительного... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:58
2021-01-18T10:58
2021-01-18T10:58
россия
михаил мишустин
владимир путин
образование - общество
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть предоставление финансовой помощи регионам на развитие инфраструктуры дополнительного образования, об этом говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Правительству Российской Федерации совместно с профильными комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации предусмотреть предоставление финансовой помощи субъектам Российской Федерации на развитие инфраструктуры дополнительного образования", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2021 года. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития России.
https://ria.ru/20210114/obrazovanie-1593065352.html
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