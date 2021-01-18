https://ria.ru/20210118/obrazovanie-1593467281.html

Путин поручил помочь регионам с развитием инфраструктуры допобразования

Путин поручил помочь регионам с развитием инфраструктуры допобразования

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть предоставление финансовой помощи регионам на развитие инфраструктуры дополнительного... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:58

2021-01-18T10:58

2021-01-18T10:58

россия

михаил мишустин

владимир путин

образование - общество

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть предоставление финансовой помощи регионам на развитие инфраструктуры дополнительного образования, об этом говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Правительству Российской Федерации совместно с профильными комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации предусмотреть предоставление финансовой помощи субъектам Российской Федерации на развитие инфраструктуры дополнительного образования", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2021 года. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития России.

https://ria.ru/20210114/obrazovanie-1593065352.html

россия

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россия, михаил мишустин, владимир путин, образование - общество, общество