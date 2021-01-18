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В МИД Словении призвали сделать Договор по открытому небу универсальным
В МИД Словении призвали сделать Договор по открытому небу универсальным
Словения считает, что Договор по открытому небу нужно сделать универсальным, а не подвергать сомнениям, сообщило РИА Новости министерство иностранных дел... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:01
2021-01-18T14:01
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
мид словении
словения
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Словения считает, что Договор по открытому небу нужно сделать универсальным, а не подвергать сомнениям, сообщило РИА Новости министерство иностранных дел страны."Как заявила Словения 7 октября 2020 года в ходе четвертой конференции по рассмотрению выполнения Договора по открытому небу, Договор является неотъемлемой мерой укрепления доверия и безопасности в Евроатлантическом регионе. Вместо того, чтобы подвергать преимущества договора сомнению, мы должны подумать, как сделать его универсальным. Лучше всего начать с зоны ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе)", - заявили в пресс-службе министерства.МИД РФ 15 января заявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. США в ноябре 2020 завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.Министерства иностранных дел Германии, Великобритании, Франции и Норвегии выразили свое сожаление относительно решения России. Заместитель официального представителя НАТО сообщил РИА Новости, что союзники по НАТО после решения России по Договору по открытому небу остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
https://ria.ru/20210118/nebo-1593470841.html
https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html
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выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, мид словении, словения, в мире

В МИД Словении призвали сделать Договор по открытому небу универсальным

14:01 18.01.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin / Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Словения считает, что Договор по открытому небу нужно сделать универсальным, а не подвергать сомнениям, сообщило РИА Новости министерство иностранных дел страны.
"Как заявила Словения 7 октября 2020 года в ходе четвертой конференции по рассмотрению выполнения Договора по открытому небу, Договор является неотъемлемой мерой укрепления доверия и безопасности в Евроатлантическом регионе. Вместо того, чтобы подвергать преимущества договора сомнению, мы должны подумать, как сделать его универсальным. Лучше всего начать с зоны ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе)", - заявили в пресс-службе министерства.
Самолет Ту-154М Open Skies - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 11:12
МИД Китая прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
МИД РФ 15 января заявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. США в ноябре 2020 завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
Министерства иностранных дел Германии, Великобритании, Франции и Норвегии выразили свое сожаление относительно решения России. Заместитель официального представителя НАТО сообщил РИА Новости, что союзники по НАТО после решения России по Договору по открытому небу остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 15:44
Договор по открытому небу
 
Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуМИД СловенииСловенияВ мире
 
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