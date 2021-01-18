https://ria.ru/20210118/nebo-1593511239.html

В МИД Словении призвали сделать Договор по открытому небу универсальным

В МИД Словении призвали сделать Договор по открытому небу универсальным

Словения считает, что Договор по открытому небу нужно сделать универсальным, а не подвергать сомнениям, сообщило РИА Новости министерство иностранных дел... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:01

2021-01-18T14:01

2021-01-18T14:01

выход сша из договора по открытому небу

договор по открытому небу

мид словении

словения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571819870_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d26564b05497742480970d7abeeb920a.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Словения считает, что Договор по открытому небу нужно сделать универсальным, а не подвергать сомнениям, сообщило РИА Новости министерство иностранных дел страны."Как заявила Словения 7 октября 2020 года в ходе четвертой конференции по рассмотрению выполнения Договора по открытому небу, Договор является неотъемлемой мерой укрепления доверия и безопасности в Евроатлантическом регионе. Вместо того, чтобы подвергать преимущества договора сомнению, мы должны подумать, как сделать его универсальным. Лучше всего начать с зоны ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе)", - заявили в пресс-службе министерства.МИД РФ 15 января заявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. США в ноябре 2020 завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.Министерства иностранных дел Германии, Великобритании, Франции и Норвегии выразили свое сожаление относительно решения России. Заместитель официального представителя НАТО сообщил РИА Новости, что союзники по НАТО после решения России по Договору по открытому небу остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

https://ria.ru/20210118/nebo-1593470841.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, мид словении, словения, в мире