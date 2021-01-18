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https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593567805.html
Посольство США в России прокомментировало арест Навального
Посольство США в России прокомментировало арест Навального
Американское посольство в Москве первым прокомментировало решение суда заключить блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, заявив, что оно вызывает... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T18:03
2021-01-18T18:06
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
химкинский городской суд
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американское посольство в Москве первым прокомментировало решение суда заключить блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, заявив, что оно вызывает серьезные вопросы о справедливости и прозрачности российской судебной системы в его деле.Ранее МИД РФ уже призвал зарубежных политиков и комментаторов заниматься делами своих стран, а не нарушать международное право.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток. Таким образом, Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы. Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить блогера. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, германия, сша, в мире

Посольство США в России прокомментировало арест Навального

18:03 18.01.2021 (обновлено: 18:06 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американское посольство в Москве первым прокомментировало решение суда заключить блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, заявив, что оно вызывает серьезные вопросы о справедливости и прозрачности российской судебной системы в его деле.
Ранее МИД РФ уже призвал зарубежных политиков и комментаторов заниматься делами своих стран, а не нарушать международное право.
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток. Таким образом, Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы. Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

"Власти РФ задержали Навального на 30 суток, затянув предоставление ему доступа к адвокату и организовав проведение поспешного закрытого слушания. Это ставит серьезные вопросы о соблюдении процессуальных норм, справедливости, прозрачности судебной системы РФ в деле Навального", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
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После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить блогера. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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16 января, 08:00
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РоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Химкинский городской судГерманияСШАВ мире
 
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