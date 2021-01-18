https://ria.ru/20210118/nalogi-1593475469.html

Юрист раскритиковал предложение ужесточить наказание за неуплату налогов

Юрист раскритиковал предложение ужесточить наказание за неуплату налогов

Усложнять условия ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей, особенно учитывая сложный 2020 год, нецелесообразно и неверно, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:32

2021-01-18T11:32

2021-01-18T11:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Усложнять условия ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей, особенно учитывая сложный 2020 год, нецелесообразно и неверно, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала "Известиям", что Следственный комитет предлагает усилить уголовную ответственность за уклонение от налогов для физических лиц, у которых, в отличие от юрлиц, срок давности по неуплате налогов на крупную сумму составляет всего два года.В целом, по его мнению, сейчас условия российского бизнеса "сложные", в связи с чем любые действия, направленные на то, чтобы сделать предпринимательскую среду более неудобной, вредны."Тем более если мы говорим об усугублении уголовной ответственности по некоторым направлениям - я думаю, развитию предпринимательства это не будет способствовать", - добавил юрист.

https://ria.ru/20201123/putin-1585900642.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), общество