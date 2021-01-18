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Юрист раскритиковал предложение ужесточить наказание за неуплату налогов
Юрист раскритиковал предложение ужесточить наказание за неуплату налогов
Усложнять условия ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей, особенно учитывая сложный 2020 год, нецелесообразно и неверно, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:32
2021-01-18T11:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Усложнять условия ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей, особенно учитывая сложный 2020 год, нецелесообразно и неверно, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала "Известиям", что Следственный комитет предлагает усилить уголовную ответственность за уклонение от налогов для физических лиц, у которых, в отличие от юрлиц, срок давности по неуплате налогов на крупную сумму составляет всего два года.В целом, по его мнению, сейчас условия российского бизнеса "сложные", в связи с чем любые действия, направленные на то, чтобы сделать предпринимательскую среду более неудобной, вредны."Тем более если мы говорим об усугублении уголовной ответственности по некоторым направлениям - я думаю, развитию предпринимательства это не будет способствовать", - добавил юрист.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество

Юрист раскритиковал предложение ужесточить наказание за неуплату налогов

11:32 18.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкПосетители в новом здании Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Посетители в новом здании Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Усложнять условия ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей, особенно учитывая сложный 2020 год, нецелесообразно и неверно, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала "Известиям", что Следственный комитет предлагает усилить уголовную ответственность за уклонение от налогов для физических лиц, у которых, в отличие от юрлиц, срок давности по неуплате налогов на крупную сумму составляет всего два года.
"Я категорически против такого подхода, поскольку всегда выступал и выступаю за то, что предпринимателям и бизнесу нужно помогать, а не создавать новые препятствия или усложнять им жизнь. А учитывая то, что 2020 год был непростым, еще добавлять этот момент, усложнять условия работы предпринимателей в России - нецелесообразно и неверно", - сказал Грибаков.
В целом, по его мнению, сейчас условия российского бизнеса "сложные", в связи с чем любые действия, направленные на то, чтобы сделать предпринимательскую среду более неудобной, вредны.
"Тем более если мы говорим об усугублении уголовной ответственности по некоторым направлениям - я думаю, развитию предпринимательства это не будет способствовать", - добавил юрист.
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