https://ria.ru/20210118/myasnikov-1593457696.html
Мясников раскритиковал противников вакцинации от коронавируса
Мясников раскритиковал противников вакцинации от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников выступил в телеграм-канале с призывом перестать плодить ряды противников вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:55
2021-01-18T09:55
2021-01-18T11:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
pfizer, inc.
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников выступил в телеграм-канале с призывом перестать плодить ряды противников вакцинации от COVID-19.Он отметил, что ежедневно в новостях появляются сообщения о побочных эффектах вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech."Вы для кого это пишете? Для российских граждан?" — удивился медик. Он напомнил, что в России есть своя вакцина, более надежная и проверенная, а препарата Pfizer — нет.По его словам, к нему ежедневно обращаются люди, которые сомневаются в необходимости прививаться от COVID-19, а в ответ на заявления о пользе вакцинации он получает рассказы о "жутких осложнениях"."На мои слова: "так то "Пфайзер"!" — неопределенно хмыкают", — добавил врач.Он отметил, что понимает, когда на российскую вакцину "безосновательно наезжают" те, кто свою "не довели до ума". Однако в России уже начинается массовая вакцинация, не нужно множить ряды ее противников, подчеркнул Мясников.Ранее о необходимости массовой вакцинации заявил Владимир Путин. С начала декабря прививку от COVID-19 могли сделать некоторые категории граждан: врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники предприятий, торговли, сферы услуг, промышленности, транспорта, СМИ и другие. Прививаться пока что можно препаратом "Спутник V", разработанным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.Кроме того, в гражданский оборот уже ввели вакцину "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор", а специалисты разрабатывают еще несколько препаратов.Пройти вакцинацию могут люди старше 18 лет, без хронических заболеваний, а также те, кто не болел ОРВИ. Беременным и кормящим женщинам прививаться нельзя.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, pfizer, inc., владимир путин, общество
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
выступил в телеграм-канале
с призывом перестать плодить ряды противников вакцинации от COVID-19
.
Он отметил, что ежедневно в новостях появляются сообщения о побочных эффектах вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
"Вы для кого это пишете? Для российских граждан?" — удивился медик. Он напомнил, что в России есть своя вакцина, более надежная и проверенная, а препарата Pfizer — нет.
"Только люди все эту информацию про осложнения от вакцины "Пфайзер" экстраполируют на всю вакцинацию от ковида в целом!" — заявил Мясников.
По его словам, к нему ежедневно обращаются люди, которые сомневаются в необходимости прививаться от COVID-19, а в ответ на заявления о пользе вакцинации он получает рассказы о "жутких осложнениях".
"На мои слова: "так то "Пфайзер"!" — неопределенно хмыкают", — добавил врач.
Он отметил, что понимает, когда на российскую вакцину "безосновательно наезжают" те, кто свою "не довели до ума". Однако в России уже начинается массовая вакцинация, не нужно множить ряды ее противников, подчеркнул Мясников.
Ранее о необходимости массовой вакцинации заявил Владимир Путин
. С начала декабря прививку от COVID-19 могли сделать некоторые категории граждан: врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники предприятий, торговли, сферы услуг, промышленности, транспорта, СМИ и другие. Прививаться пока что можно препаратом "Спутник V", разработанным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ
на основе хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.
Кроме того, в гражданский оборот уже ввели вакцину "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор", а специалисты разрабатывают еще несколько препаратов.
Пройти вакцинацию могут люди старше 18 лет, без хронических заболеваний, а также те, кто не болел ОРВИ. Беременным и кормящим женщинам прививаться нельзя.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.