https://ria.ru/20210118/myasnikov-1593457696.html

Мясников раскритиковал противников вакцинации от коронавируса

Мясников раскритиковал противников вакцинации от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников выступил в телеграм-канале с призывом перестать плодить ряды противников вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:55

2021-01-18T09:55

2021-01-18T11:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

pfizer, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974514_140:217:2855:1744_1920x0_80_0_0_63cc73c4b1ba7fd17e2ed72fe364b261.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников выступил в телеграм-канале с призывом перестать плодить ряды противников вакцинации от COVID-19.Он отметил, что ежедневно в новостях появляются сообщения о побочных эффектах вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech."Вы для кого это пишете? Для российских граждан?" — удивился медик. Он напомнил, что в России есть своя вакцина, более надежная и проверенная, а препарата Pfizer — нет.По его словам, к нему ежедневно обращаются люди, которые сомневаются в необходимости прививаться от COVID-19, а в ответ на заявления о пользе вакцинации он получает рассказы о "жутких осложнениях"."На мои слова: "так то "Пфайзер"!" — неопределенно хмыкают", — добавил врач.Он отметил, что понимает, когда на российскую вакцину "безосновательно наезжают" те, кто свою "не довели до ума". Однако в России уже начинается массовая вакцинация, не нужно множить ряды ее противников, подчеркнул Мясников.Ранее о необходимости массовой вакцинации заявил Владимир Путин. С начала декабря прививку от COVID-19 могли сделать некоторые категории граждан: врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники предприятий, торговли, сферы услуг, промышленности, транспорта, СМИ и другие. Прививаться пока что можно препаратом "Спутник V", разработанным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.Кроме того, в гражданский оборот уже ввели вакцину "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор", а специалисты разрабатывают еще несколько препаратов.Пройти вакцинацию могут люди старше 18 лет, без хронических заболеваний, а также те, кто не болел ОРВИ. Беременным и кормящим женщинам прививаться нельзя.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, pfizer, inc., владимир путин, общество