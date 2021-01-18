https://ria.ru/20210118/mutatsiya-1593476681.html

В Германии выявили новую мутацию коронавируса

В Германии выявили новую мутацию коронавируса

Новую мутацию коронавируса обнаружили в клинике в Баварии, сообщила газета Merkur. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:37

2021-01-18T11:37

2021-01-18T13:32

берлин (город)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новую мутацию коронавируса обнаружили в клинике в Баварии, сообщила газета Merkur.Как рассказал управляющий больницы Франц Нидербюль, на прошлой неделе специалисты выявили отклоняющиеся результаты при исследовании мазков пациентов. Это стало возможно благодаря специальному прибору, приобретенному медучреждением. Результаты показались медикам странными, поэтому они связались с коллегами из "Шарите". Замороженные образцы трех больных доставили в Берлин в среду, а спустя два дня в "Шарите" подтвердили подозрения врачей о том, что это может быть новая вариация SARS-CoV-2."Это вариант, с которым там даже не знакомы", — сказал Нидербюль.Однако, по его словам, это не означает, что возбудитель COVID-19 стал более заразен, поскольку врачи не могут дать точных ответов об особенностях этой мутации. Эксперты из Берлина должны изучить его."Мы ожидаем подробного ответа к концу января", — добавил врач.Как новая мутация вируса появилась — тоже пока не известно.Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря прошлого года. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/mutatsiya-1593300310.html

берлин (город)

гармиш-партенкирхен

великобритания

бавария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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