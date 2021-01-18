https://ria.ru/20210118/mintrud-1593565975.html

Минтруд опробует дистанционное проведение медико-социальной экспертизы

Минтруд опробует дистанционное проведение медико-социальной экспертизы

Министерство труда и социальной защиты проведет пилотный проект по проведению медико-социальной экспертизы МСЭ) в дистанционной форме, следует из проекта... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:55

2021-01-18T17:55

2021-01-18T17:55

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

ярославская область

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты проведет пилотный проект по проведению медико-социальной экспертизы МСЭ) в дистанционной форме, следует из проекта министерства, размещенного на федеральном интернет-портале правовой информации."Техническое задание пилотного проекта по апробации подходов, используемых при проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме (далее – пилотный проект), определяет цели, задачи и основные мероприятия пилотного проекта, а также содержание отчетов, представляемых по итогам реализации пилотного проекта", - говорится в пояснительной записке к проекту приложения к приказу министерства.Согласно нему, пилот пройдет с 1 марта по 31 декабря 2021 года в Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Карачаево-Черкессии, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Калужской , Магаданской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.Среди целей проекта - определение эффективности дистанционного взаимодействия врачей по медико-социальной экспертизе с гражданами, а также другими врачами и филиалами Главных бюро МСЭ. Телеэкспертные технологии будут использованы для сбора анамнеза, оценки состояния здоровья, а также внесения данных в госсистему.

https://ria.ru/20210115/bezrabotnye-1593216855.html

ярославская область

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ярославская область, общество