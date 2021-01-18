https://ria.ru/20210118/malysheva-1593446039.html
Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского
Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского
Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала в инстаграме смерть художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и призвала россиян... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T07:29
2021-01-18T07:29
2021-01-18T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
борис грачевский
елена малышева
здоровье
дом кино
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_da382ef90d838b118ea2d2fe3cc0c292.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала в инстаграме смерть художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей.По ее словам, у режиссера был самый злокачественный рак на свете — меланома, а также ряд других серьезных болезней.Медик призвала людей из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса.Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссера похоронили в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ed1f6763bebe636ac151b01da742d224.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис грачевский, елена малышева, здоровье, дом кино, москва, общество