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Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского
Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского
Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала в инстаграме смерть художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и призвала россиян... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T07:29
2021-01-18T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
борис грачевский
елена малышева
здоровье
дом кино
москва
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала в инстаграме смерть художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей.По ее словам, у режиссера был самый злокачественный рак на свете — меланома, а также ряд других серьезных болезней.Медик призвала людей из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса.Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссера похоронили в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис грачевский, елена малышева, здоровье, дом кино, москва, общество

Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского

07:29 18.01.2021 (обновлено: 11:19 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала в инстаграме смерть художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей.
По ее словам, у режиссера был самый злокачественный рак на свете — меланома, а также ряд других серьезных болезней.

"Но он (Грачевский. — Прим. ред.) всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить… Но это еще и повод для нас подумать о своем будущем", — отметила Малышева.

Медик призвала людей из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса.

"Группа риска — это люди старше 65 лет, у которых ожирение, сахарный диабет, хронические болезни почек, легких, сердца. Прививка — это ваш выбор. Сделайте правильный выбор!" — подчеркнула она.

Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссера похоронили в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница коронавирусного госпиталя, расположенного в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 02:15Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБорис ГрачевскийЕлена МалышеваЗдоровьеДом киноМоскваОбщество
 
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