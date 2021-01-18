https://ria.ru/20210118/malysheva-1593446039.html

Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского

Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского

Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала в инстаграме смерть художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и призвала россиян... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T07:29

2021-01-18T07:29

2021-01-18T11:19

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дом кино

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала в инстаграме смерть художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей.По ее словам, у режиссера был самый злокачественный рак на свете — меланома, а также ряд других серьезных болезней.Медик призвала людей из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса.Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссера похоронили в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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