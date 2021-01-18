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В Псковской области женщина приютила замерзших лебедей
В Псковской области женщина приютила замерзших лебедей
Жительница города Острова Псковской области приютила лебедя и трех птенцов, которые замерзали в районе очистных сооружений у деревни Дворец и были спасены... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:32
2021-01-18T22:44
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псковская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Жительница города Острова Псковской области приютила лебедя и трех птенцов, которые замерзали в районе очистных сооружений у деревни Дворец и были спасены местными жителями, сообщают в понедельник областные власти.Как следует из видео, которое прислала каналу приютившая лебедей жительница города Острова, птицы находятся в закрытом теплом помещении."Новые питомцы, пусть и в непривычных условиях, чувствуют себя хорошо", — отмечает псковская администрация.
https://ria.ru/20201203/priyut-v-tatarstane-za-noch-zhivotnym-lyudi-perechislili-million-rubley-1587586063.html
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псковская область, общество

В Псковской области женщина приютила замерзших лебедей

17:32 18.01.2021 (обновлено: 22:44 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Жительница города Острова Псковской области приютила лебедя и трех птенцов, которые замерзали в районе очистных сооружений у деревни Дворец и были спасены местными жителями, сообщают в понедельник областные власти.

"История <…> развернулась под Псковом, в районе деревни Дворец, где местные жители обнаружили семейство замерзших лебедей… Самца и трех птенцов уже выловили и отправили на передержку в Остров", — сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Как следует из видео, которое прислала каналу приютившая лебедей жительница города Острова, птицы находятся в закрытом теплом помещении.
"Новые питомцы, пусть и в непривычных условиях, чувствуют себя хорошо", — отмечает псковская администрация.
Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 22:22
Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублейЧастный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме.
 
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