В Псковской области женщина приютила замерзших лебедей

Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме.