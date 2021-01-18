В Псковской области женщина приютила замерзших лебедей
17:32 18.01.2021 (обновлено: 22:44 18.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Жительница города Острова Псковской области приютила лебедя и трех птенцов, которые замерзали в районе очистных сооружений у деревни Дворец и были спасены местными жителями, сообщают в понедельник областные власти.
"История <…> развернулась под Псковом, в районе деревни Дворец, где местные жители обнаружили семейство замерзших лебедей… Самца и трех птенцов уже выловили и отправили на передержку в Остров", — сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Как следует из видео, которое прислала каналу приютившая лебедей жительница города Острова, птицы находятся в закрытом теплом помещении.
"Новые питомцы, пусть и в непривычных условиях, чувствуют себя хорошо", — отмечает псковская администрация.
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