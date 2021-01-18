Лавров рассказал о странностях на выборах президента США
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абделем Рахманом Бен Джасем Аль Тани
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал некоторые аспекты голосования на выборах президента США: бюллетени "насильственно" рассылались избирателям по почте, а соцсети формировали общественное мнение "в одни ворота".
"Невозможно не вспомнить, как соцсети сопровождали голосование на выборах президента США и как они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире "в одни ворота". Когда за два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых Штатах, чтобы голосовать по почте. Девяносто пять миллионов бюллетеней разослали, из которых две трети оказались заполнены. Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали. Уже само это мероприятие по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы. Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте - знаете, это достаточно серьезная вещь", - рассказал Лавров на своей ежегодной пресс-конференции.
По его словам, рассылка бюллетеней велась в течение нескольких недель.
"Все это покрывалось соцсетями, все это одобрялось людьми, которые выступали с жесточайшей критикой нашего голосования по поправкам в Конституцию РФ. Голосование "на пеньках" бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США", - отметил министр.