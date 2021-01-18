Лавров рассказал о странностях на выборах президента США

"Невозможно не вспомнить, как соцсети сопровождали голосование на выборах президента США и как они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире "в одни ворота". Когда за два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых Штатах, чтобы голосовать по почте. Девяносто пять миллионов бюллетеней разослали, из которых две трети оказались заполнены. Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали. Уже само это мероприятие по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы. Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте - знаете, это достаточно серьезная вещь", - рассказал Лавров на своей ежегодной пресс-конференции.